Perustuslakivaliokunnan odotetaan saavan tänään valmiiksi sote- ja maakuntauudistusta koskevan lausuntonsa. Perustuslakivaliokunta aloitti kokouksensa aamulla yhdeksältä. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) oli vaitonainen kokoukseen mennessään. Sote- ja maakuntauudistus on kokouksen esityslistan kärjessä ja Lapintien mukaan asiaa käsitellään kunnes se on valmis. Perustuslakivaliokunnan listalla on tänään myös muita asioita.

Valiokunnan muutkin jäsenet olivat kokoukseen mennessään vaitonaisia. Tuttuun tapaan asiaa kommentoi kokoukseen mennessään lähinnä sinisten Matti Torvinen. Torvisen mukaan eilen väliaikatilanne oli, että "We lost the game".

– Nyt se on Win-Win, eli kumpikin voittaa, Torvinen sanoi.

Torvinen ennusti käsittelyn vievän iltapäivään asti.

– Kello 15 minä olen veikannut, että pidetään tiekkari, Torvinen sanoi kokoukseen mennessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.