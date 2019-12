Perustuslakivaliokunta käsittelee Haaviston toimien laillisuutta al-Hol-asiassa – ulkoministeristä tutkintaa vaatineet perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät jäävää itseään

Ulkoministeri Pekka Haavistosta (vihr.) perustuslakivaliokunnan tutkintaa vaatineet valiokunnan jäsenet eivät jäävää itseään. Asiasta kertoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Ojala-Niemelän mukaan asiasta on selkeä oikeusohje. Käytännössä on katsottu, että kansanedustaja voi ottaa osaa ministerivastuuasian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa, vaikka hän on allekirjoittanut muistutuksen, jolla ministerivastuuasia on pantu vireille, hän kertoo.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta on linjannut asiasta aikanaan.

Torstaina kymmenen opposition kansanedustajaa jätti perustuslain mukaisen muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa.

Perustuslakivaliokunnan jäsenistä tutkintaa ovat vaatineet kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman sekä valiokunnan varajäsenistä kristillisten Sari Tanus.

Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa tänään ensimmäistä kertaa. Valiokunta päätti seuraavista jatkoaskelista, kuten siitä milloin valiokunta kokoontuu seuraavan kerran ja keitä asiantuntijoita se kuulee.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu seuraavan kerran 14. tammikuuta, ja ulkoministeri Haavistolla on siihen asti aikaa antaa lausunto.

Ennen valiokunnan kokousta SDP:n kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Maria Guzenina sanoo, että valiokunnan täytyy pohtia tarkkaan, voiko syyttäjä olla myös tuomari.

– Tässä on perustuslakivaliokunnan jäseniä ollut mukana laittamassa liikkeelle tätä käsittelyä. Meidän on pohdittava, miltä tämä näyttää ulospäin, hän sanoi.

Myös oikeuskansleri saapui kuultavaksi

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti oli aamulla perustuslakivaliokunnan kuultavana. Pöysti ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö tutkintaa vaatineiden edustajien jäävätä itsensä.

– Se on eduskunnan asia, joten en ota siihen ollenkaan kantaa.

Pöystiä kuultiin valiokunnassa asiantuntijana. Hän ei kommentoinut kuulemisen sisältöä toimittajille.

Pöysti ei myöskään kertonut, nousiko jääviyskysymys esille valiokunnassa.

Haavistosta on tehty myös kanteluita oikeuskanslerille.

– Niiden käsittely on jo alkanut. Nyt sitten ministerivastuuprosessi on aina ensisijainen, mutta siellä on myös virkamiehiä koskevia (kanteluita), nämä täytyy nyt sovittaa yhteen, Pöysti sanoi.

Pöystin mukaan kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on 8–10 viikkoa.

Edustajat haluavat tietää, onko Haavisto painostanut virkamiehiä

Rydmanin, Vestmanin ja Tanuksen lisäksi perustuslakivaliokunnan tutkintaa vaativat Mari Rantanen (ps.), Veijo Niemi (ps.), Jari Ronkainen (ps.), Jussi Wihonen (ps.), Tom Packalén (ps.), Kalle Jokinen (kok.) ja Kari Tolvanen (kok.)

Edustajat pyytävät tutkinnan osana tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi edustajien mukaan on tutkittava, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Holin asiaa, ollut laillinen. Edustajat pyytävät myös tutkimaan, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun konsulipäällikkö on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois virastaan.