Perustuslakivaliokunta kannattaa Kimmo Hakosta tiedusteluvalvontavaltuutetuksi

Perustuslakivaliokunta kannattaa oikeuskanslerinviraston kansliapäällikköä Kimmo Hakosta tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan. Nimitys on hallituksen vastuulla.

Valiokunta teki tänään päätöksen hallitukselle annettavasta lausumasta. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoo päätöksen olleen yksimielinen.

– Perusteluna oli, että viranomaisten toimivaltuussäätelyyn ja laillisuusvalvontaan liittyvän kokemuksensa vuoksi hänellä on parhaat edellytykset tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan, Lapintie sanoo.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvonta. Valtuutettu nimitetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Oikeusministeriö kertoi aiemmin, että uutta virkaa haki yhteensä yhdeksän ihmistä.

Tiedustelulait tänään täysistunnossa

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävä liittyy tiedustelutoiminnan valvontalakiin, joka on jo säädetty aiemmin. Varsinaisten sotilas- ja siviilitiedustelulakien puolestaan on tänään määrä olla vihdoin eduskunnan täysistunnon käsittelyssä. Tiedustelulakien ympärillä on nähty monipolvinen prosessi eduskunnassa.

Lakeja piti käsitellä eduskunnan täysistunnossa jo helmikuussa, mutta ne vedettiin yllättäen pois asialistalta. Lait päätyivät "sakkokierrokselle" valiokuntiin.

Puhemies Paula Risikko (kok.) piti menettelyä tarpeellisena perustuslakiasiantuntijoiden esittämän kritiikin jälkeen. Kritiikkiä esittivät ainakin professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin Twitterissä.