Perustuslakivaliokunta puristi lausunnot sakkokierrokselle päätyneistä tiedustelulaeista valmiiksi

Perustuslakivaliokunnan lausunnot siviili- ja sotilastiedustelusta ovat valmistuneet, kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) valiokunnan kokouksen jälkeen.

– Kuten koko ajan on ollut, perustuslakivaliokunta on katsonut, että näitä asioita pitää käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska kuitenkin erilaisuuksista huolimatta sekä siviilitiedustelun että sotilastiedustelun säännösten on syytä olla samanlaisia, Lapintie sanoi.

Lapintien mukaan valiokunta käsitteli lausunnossa syrjintäkieltoasiaa, hakuehtoja, teknistä laitetarkkailua ja tuomioistuimen kokoonpanoa.

– Syrjintäkiellon osalta perustuslakivaliokunta lausunnossaan muotoili esimerkin siitä, millä tavalla se pitäisi pykäläksi kirjoittaa, Lapintie sanoi.

Monipolvinen prosessi

Tiedustelulakien ympärillä on nähty monipolvinen prosessi eduskunnassa, jossa tiedustelulait ovat päätyneet "sakkokierrokselle". Sotilas- ja siviilitiedustelulakeja piti jo käsitellä eduskunnan täysistunnossa, mutta ne vedettiin yllättäen pois asialistalta pari viikkoa sitten. Puhemies Paula Risikko (kok.) piti menettelyä tarpeellisena perustuslakiasiantuntijoiden esittämän kritiikin jälkeen. Kritiikin takana olivat ainakin professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin Twitterissä.

Täysistunto päätti lähettää siviilitiedustelulain takaisin hallintovaliokuntaan ja sotilastiedustelua koskevan lain takaisin puolustusvaliokuntaan. Täysistunnon mukaan perustuslakivaliokunnan täytyy antaa laeista hallintovaliokunnalle ja puolustusvaliokunnalle lausunnot, jotka perustuslakivaliokunta nyt antoi. Käsittely jatkuu nyt siis hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa. Lapintie sanoi, että toivottavasti perustuslakivaliokunnan työ on nyt tehty.

– Kyllä minä nyt näin olettaisin, Lapintie vastasi kysymykseen voivatko mietinnöt edetä, ilman että ne palautuvat perustuslakivaliokuntaan.