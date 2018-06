Perustuslakivaliokunta: sote-uudistuksen suurimmat ongelmat liittyvät valinnanvapauden aikatauluun ja rahoitukseen

Perustuslakivaliokunnan mielestä sote-uudistuksen suurimmat ongelmat liittyvät valinnanvapauden aikatauluun ja maakuntien rahoitukseen, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa eli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta viimekesäistä parempana, mutta siinä on kuitenkin Lapintien mukaan edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä.

– Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantulon aikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä, Lapintie sanoi.

Valinnanvapauden käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat kuitenkin hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Riittävä rahoitus turvattava

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on perustuslakivaliokunnan mukaan riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Tämän vuoksi lakia on välttämätöntä muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen.

Valiokunnan mielestä maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää turvata myös muuttuvissa markkinatilanteissa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä valinnanvapausjärjestelmää ei ole myöskään syytä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi säännöstön EU-komissiolle.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että tältä pohjalta voidaan edetä ja muutokset ovat toteutettavissa.