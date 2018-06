Perustuslakivaliokunta vaatii valinnanvapauden vaiheistamista ja siirtymäkauden pidentämistä

Perustuslakivaliokunnan mielestä sote-uudistuksen suurimmat ongelmat liittyvät valinnanvapauden aikatauluun ja maakuntien rahoitukseen, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa eli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta viimekesäistä parempana, mutta siinä on kuitenkin Lapintien mukaan edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä.

– Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantulon aikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä, Lapintie sanoi.

Valinnanvapauden käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat kuitenkin hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Riittävä rahoitus turvattava

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on perustuslakivaliokunnan mukaan riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Tämän vuoksi lakia on välttämätöntä muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen.

Valiokunnan mielestä maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää turvata myös muuttuvissa markkinatilanteissa.

Valiokunnan mukaan valinnanvapautta ei pidä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn. Valiokunnan mukaan yksi tapa olisi se, että valtioneuvosto notifioi järjestelmän EU:n komissiolle.

Korkein hallinto-oikeus on esittänyt, että EU-notifikaatio on ainoa keino varmistua järjestelmän oikeudellisuudesta, koska maakuntien liikelaitosten asema on niin epäselvä. Hallitus päätti kuitenkin jo tammikuussa, että sote-lakeja ei lähetetä EU:n notifioitaviksi.

Notifiointi kestäisi mahdollisesti puoli vuotta.

Keskustan Kaikkonen: Sote-uudistus etenee

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan sote- ja maakuntauudistuksen käsittely eduskunnassa etenee oikeaan suuntaan perustuslakivaliokunnan sote-lausunnon jälkeen. Hän huomauttaa, että lausunnon perusteella valiokunnan edellyttämät muutokset voidaan tehdä eduskunnassa.

Kaikkonen kiitteli perustuslakivaliokuntaa perusteellisesta työstä paineisessa tilanteessa. Hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmä perehtyy nyt lausuntoon huolellisesti.

SDP:n Rinne: Kokoomuksen ja hallituksen reaktioiden jälkeen johtopäätökset hallituksen toimintakyvystä

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen pitää odottaa kokoomuksen ja hallituksen reaktioita, kirjoittaa oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Facebookissa. Hänen mukaansa reaktioiden jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimintakyvystä ja sote-uudistuksen läpiviennistä.

Rinteen mukaan valiokunnan lausunto oli odotetun kaltainen, sillä se kiinnitti huomiota esimerkiksi maakuntien rahoituksen riskeihin ja puutteisiin ihmisten palveluiden näkökulmasta.

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto luonnehtii perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa tyrmääväksi. Aallon mukaan kyseessä on jo toinen kerta, kun hallituksen valmistelema esitys on perustuslain vastainen ja vaarantaa suomalaisten palvelut.

Aalto katsoo, että koko ongelman alkulähde on kokoomuksen ajama markkinamalli. Hänestä malli pitää hylätä ja siirtää ensi vaiheessa pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnille.