Petäjäveden Eero Vainio tähyää Vihdin johtoon

Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio on antanut suostumuksensa Vihdin kunnanjohtajaksi. Hän on yksi viidestä istuvasta kuntajohtajasta, jotka paikkaa ovat hakeneet tai antaneet suostumuksensa. Kaikkiaa Vihtiin on hakenut 17 henkilöä ja suostumuksen on antanut 2. Hakuaika päättyi viime maanantaina marraskuun 5. päivä.

Eero Vainio aloitti Petäjäveden kunnanjohtaja reilu kaksi vuotta sitten, elokuussa 2016. Hän on syntynyt vuonna 1987.