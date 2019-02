Petäjäveden "uudesta kirkosta" tuli taivaallinen monitoimitalo

Petäjäveden keskustassa sijaitseva suuri keltainen kirkko on arkipuheessa tunnettu aina uutena kirkkona, vaikka se täyttää jo 140 vuotta tänä vuonna.

Tämä johtuu käytännöllisyydestä, koska Petäjäveden vanha kirkko on paitsi suosittu turistikohde myös useiden tilaisuuksien ja kesäjumalanpalvelusten järjestämispaikka.

Nyt uusi kirkko on todella kuin uusi. Vasta valmistunut 2,4 miljoonan euron remontti on kirkon koko historian mittavin. Sen ansiosta kirkkoa aletaan jälleen käyttää myös talvella ja entistä monipuolisemmin.

Kirkkoherra Laura Laitinen sanookin, että kirkko on tehty seurakuntalaisille ja sen käytön lisäämistä erilaisille toimintaryhmille saa nyt ideoida vapaasti. Yksinkertainen uudistus, sähkölukkojen hankinta mahdollistaa useiden käyttäjäryhmien avaimienkäytön ja toisaalta myös avainten käyttöoikeuksien hallinnoinnin.

Tärkein toiminnallinen uudistus on alttarialueen laajennus. Myös kolme ensimmäistä penkkiriviä on tehty siirrettäväksi, joten kirkkoon mahtuu vaikka sinfoniaorkesteri konsertoimaan ja noin 800 henkeä kuuntelemaan. Valaistuksessa on seitsemän erilaista vaihtoehtoa, yksi niistä on konserttivalaistus.

Urkuparven alle on myös rakennettu sisävessa ja ikkunallinen monitoimihuone, jota voidaan käyttää morsiushuoneena tai pienryhmien kokoontumiseen.

Kirkon uudistuksen on suunnitellut arkkitehti Markku Mykkänen, joka on käyttänyt kirkon sisätilojen visuaalisessa suunnittelussa lähtökohtina sen omaa historiaa ja teologiaa. Suurin urakka oli vuosisataisten maalikerrosten poistaminen. Uudessa sisämaalauksessa korostuu valoisuus ja yksityiskohtien runsaus, jossa yhdistyvät rohkeat tummat sävyt ja kultaukset. Kirkko on ollut viikon verran auki, jotta kaikki halukkaat ovat päässeet tutustumaan.

– Värejä on ihasteltu todella paljon. Ekaluokkalaiset kysyivät, miksi täällä on niin paljon kultaa, kertoo Laitinen.

Vastauksen lapsille hän on kertonut, että kirkko ja kirkon sanoma on kaikkein arvokkain asia, siksi sen koristamiseenkin halutaan käyttää kaikkein arvokkaimpia materiaaleja.

Puhdistettujen ja korjattujen kirkkomaalausten lisäksi kirkkoon on tulossa vielä uusia maalauksia lehterikaiteisiin. Laitinen kiittelee Museovirastoa, joka on hyväksynyt toiminnallisten muutosten tekemisen ja pitää myös uusien historiallisten kerrosten, kuten uusien maalausten tuomista kirkkoon sopivana.

– Kirkon todellisuus on muuttunut paljon 140 vuodessa. Aiemmin oli jumalanpalvelus, jossa pappi puhui ja seurakuntalaiset kuuntelivat. Nyt voimme rakentaa messun yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja istua vaikka tyynyjen päällä, kuvailee Laitinen.

Jumalanpalveluselämä käynnistyi uudessa kirkossa viime sunnuntaina ja jatkuu tästä eteen päin kesään, jolloin palveluksia pidetään myös vanhassa kirkossa. Huhtikuussa on edessä piispantarkastus ja siihen mennessä myös urut saadaan kunnostettua ja kirkkotekstiilit valmiiksi.

Kirkon uusien virsikirjojen kannessa on kultainen piirroskuva, jonka on tehnyt seurakunnan puutarhatyöntekijä Lilli Salminen. Siinä näkyy myös merkittävä uutuus, kellotapuli, joka saatiin rakennettua osana hanketta. Punamullan värisenen tapuli on uusi ilmestys kirkonkylän sekä näkyvässä että kuuluvassa maisemassa. Tähän saakka kirkonkelloja Petäjävedellä on soitettu vain vanhassa kirkossa ja hautausmaan kappelissa.