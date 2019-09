Petri Honkonen nousi varapuheenjohtajaksi – "Ihmisten luottamus keskustaan pitää palauttaa ahkeralla kenttätyöllä"

Toisen kauden kansanedustaja Petri Honkonen Saarijärveltä valittiin lauantaina keskustan varapuheenjohtajaksi. Hän sai varapuheenjohtajavaalissa 971 ääntä ja päihitti lappilaisen Mikko Kärnän. Kärnä sai vaalissa 620 ääntä.

– Todella hieno fiilis on tästä luottamuksesta. Noin selkeä luottamus tuli puolueväeltä, vahva voitto tässä varapuheenjohtajavaalissa. On uusi puoluejohto niin on tosi hienoa lähteä työskentelemään sen kanssa, Honkonen kommentoi voittoa.

Ero Kärnään oli iso.

– Se oli iso ero ja olen siitä tietenkin myös hirveän otettu. Se oli iso luottamuksen osoitus puoluekokousväeltä tälle linjalleni ja toimintatavalleni.

Honkosen mukaan valinnalla on varmasti myös keskustalaisia keskisuomalaisia ajatellen iso merkitys heidän innostukselleen työhön.

Honkonen pitää tehtäväänsä erittäin vaativana.

– Puoluejohto toimii tiiminä. Katri Kulmuni on puheenjohtaja ja häntä haluan tukea kaikin mahdollisin keinoin. Meillä on hallitusvastuu kannettavana ja puolueessa pitää tehdä paljon uudistusta ja palauttaa ihmisten luottamus keskustaan ahkeralla perustyöllä, kenttätyöllä.

Juttua korjattu klo 20.29: Kärnä ei ole espoolainen vaan lappilainen.