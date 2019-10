Petri Honkonen ottaa ärhäkkäästi kantaa sisäilmasta sairastuneiden puolesta: "Vähättelyn ja luulosairaiksi leimaamisen on loputtava"

Saarijärveläisen kansanedustaja Petri Honkosen (kesk.) mukaan Työterveyslaitos kyykyttää sisäilmasta sairastuneita.

Tällä viikolla julkaistusta THL:n, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta SisäNyt -selvityksestä käy ilmi, että sisäilma-asioiden hoito toimii parhaiten kunnissa, joissa on luotu selkeät toimintamallit asioiden käsittelyä varten. Lisäohjeistusta kunnat kaipaavat ennen kaikkea terveydellisten merkitysten arviointiin.

– Sisäilmaongelmista kärsiville on kaikissa tilanteissa varmistettava toimiva turvaverkko sekä sosiaaliturvan että terveydenhuollon palveluiden osalta. Keskusta on valmis nopeasti selkeyttämään tukea sisäilmaongelmien takia työpaikkaa vaihtaville. Vaadimme myös, että työterveys- ja valvontaviranomaisten on pystyttävä nykyistä parempaan yhteistyöhön, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen linjaa tiedotteessaan.

Työterveyslaitoksen mukaan sisäilmasta johtuvien oireiden taustalla on rakennuksien kunnon lisäksi myös työntekijän psykososiaalinen kuormitus, huolestuneisuus sekä työilmapiiri. Honkosen mukaan Työterveyslaitos väistelee vastuuta.

– Vaadin ministeri Krista Kiurua (sd.) ja hallitusta edistämään sisäilmasairauksien diagnosointia ja hoitoa. Suomesta puuttuu sisäilmasairauksien diagnosointiin keskittyvä terveydenhuollon osaamiskeskus. Meidän on pystyttävä vastaamaan ihmisten arjen huoliin, että esimerkiksi sisäilman vuoksi työkyvyttömäksi tai työpaikkakyvyttömät eivät jää ilman toimeentuloa ja saavat hoitoa. Sisäilmasairaiden vähättely ja luulosairaiksi leimaaminen on loputtava, Honkonen vaatii.