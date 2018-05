Petteri Orpo Ylellä: En usko maakuntavaalien järjestämiseen lokakuussa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että maakuntavaaleja voidaan järjestää lokakuussa, kuten on ollut tarkoitus. Orpo kertoi näkemyksestään Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Orpon mukaan maakuntavaalien järjestämisessä tulee kunnioittaa oikeuskanslerin näkemystä. Oikeuskanslerinviraston mukaan sote-lakien valmistumisen ja maakuntavaalien välillä pitää olla noin puolen vuoden valmistautumisaika.

Sote-lakien käsittely eduskunnassa viivästyi tällä viikolla, kun perustuslakivaliokunta ei saanut lausuntoaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta valmiiksi. Lausunnon odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Jo aiemmin sote-lakien valmistumisen on arvioitu lykkääntyvän kesäkuulta heinäkuulle.

– En usko siihen, että se (vaalien järjestäminen lokakuussa) on enää näiden aikataulujen takia mahdollista, Orpo sanoi.

"Tunteet käyvät kuumana"

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski kertoi perjantaina äänestävänsä eduskunnassa sote-esityksen hyväksymistä vastaan. Kosken ratkaisu pienentää hallituksen jo entuudestaan erittäin niukkaa enemmistöä sote-äänestyksessä.

Kosken ohella myös kansanedustaja Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote-lakien hyväksymistä vastaan. Samoin on ilmoittanut tekevänsä kokoomuksen eduskuntaryhmästä äskettäin eronnut Harry Harkimo. Samaan aikaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on omalla tahollaan suhtautunut uudistukseen erittäin kriittisesti.

Orpo ei pitänyt kokoomuksen sote-epäilijöiden määrää erityisen suurena. Hän sanoi toivoneensa, että Koski olisi odottanut, että eduskunta saa sote-lakien käsittelyn valmiiksi ja olisi vasta sitten päättänyt kantansa. Orpo muistuttaa, että sote-lakeihin on vielä tulossa muutoksia.

– Minusta vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti ja sen jälkeen tekee päätöksensä miten aikoo äänestää, Orpo sanoi.

– Kokoomus on muutoin hyvin yhtenäinen tämän asian kanssa. Eduskuntaryhmässä olemme tehneet yksimielisiä päätöksiä, puoluehallitus on ollut yksimielinen ja samoin puoluevaltuusto, Orpo jatkoi.

Orpo ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyy enää muita edustajia, jotka äänestäisivät sotea vastaan. Hän sanoi ymmärtävänsä mielipide-eroja sote-uudistuksen ympärillä.

– Tunteet käyvät kuumana, koska tehdään niin isoa uudistusta.

Vihreiden Aalto: Oppositio mukaan korjaamaan sotepakettia tai uudet vaalit

Hallituksen sote- ja maakuntauudistusten ongelmat ovat vielä korjattavissa, jos hallitus suostuu ottamaan opposition aidosti mukaan työhön, sanoo vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

Hänen mukaansa eduskunnalle ja valiokunnille on annettava tarpeeksi aikaa lakien läpikäyntiin. Toinen vaihtoehto on Aallon mukaan koko uudistuksen romahtaminen, mikä voi johtaa myös hallituksen kaatumiseen ja ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin.

– Hallituksen esitys on kelvoton eikä se toteuta sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Se ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja, ei hillitse kustannusten kasvua eikä turvaa saumattomia hoivaketjuja, sanoi Aalto puheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa tänään.

Vihreiden mallissa sote-palvelujen järjestäjinä voisivat toimia maakunnat, jos niille taattaisiin aito itsehallinto sekä verotusoikeus. Hallituksen mallissa maakuntien toimintaa kahlitsisi rahoituksen leikkuri, joka Aallon mukaan leikkaisi maakuntien sote-rahoitusta 1,5 prosenttiyksikköä vuodessa.

– Maakunnille ei jää liikkumavaraa. Vaihtoehdoiksi jää kurjistaa palveluita ja nostaa asiakasmaksuja, Aalto arvioi.

Valinnanvapautta puolue kehittäisi Aallon mukaan hallitusti ja asteittain, kullekin alueelle sopivalla tavalla.