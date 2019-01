Pettuveden hillo kelpasi Berliinissä – keskisuomalaisyrittäjät otettiin hyvin vastaan Grüne Woche -ruokamessuilla

Seitsemän keskisuomalaista pienyritystä lähti ruokamessuille Berliiniin testaamaan, sopivatko heidän tuotteensa saksalaiseen makuun. Haussa on myös sopivia kanavia Saksan markkinoille.

Väki tungeksii tiskin äärellä, kun juustomestari Markku Liias paloittelee cheddar-juustoa tikulla poimittaviksi kuutioiksi. Juusto on matkannut Berliiniin Leivonmäeltä. Vieressä Antti Heinonen tarjoilee marjahunajahyytelöitä Uuraisilta ja hänen vieressään Maija Suutarinen hilloja Petäjävedeltä.

Pienet tiskit jatkuvat Suomi-hallin mitalta molemmilla seinustoilla.

– Kontakteja on nyt kymmeniä ja sanoisin, että heistä kahdesta viiteen on ihan oikeasti kiinnostuneita. Olemme jo toimittaneet kaupoille näytteitä, kertoo Markku Liias Jukolan Juustosta.

Liias iloitsee, että myös kuluttajat ovat ottaneet tuotteen erittäin hyvin vastaan messuilla.

Liias on yksi niistä, joilla jo on kokemuksia ruuan viennistä Suomen ulkopuolelle. Jukolan Juusto on toimittanut noin viisi prosenttia tuotannostaan ravintoloihin Saksaan ja Tanskaan.

Useat muut mukana olevat yrittäjät vasta kokeilevat tuotteidensa menekkiä Suomen ulkopuolella. Maija Suutarinen keitti ensimmäisen kaupallisen erän Hakamaan hilloja reipas vuosi sitten, ja nyt koko joulumyynnistä jäljelle jäänyt varasto on rahdattu Berliiniin maisteltavaksi ja myytäväksi.

– Suomessa näiden hillojen myynti on kasvanut todella nopeasti. Olen jo palkannut kokin, ja pian aletaan rakentaa piharakennukseen uutta keittiötä, Suutarinen kertoo.

Hakamaan hillot osuvat nousevaan ruokatrendiin. Niissä on vain 15 prosenttia lisättyä sokeria, mikä on merkittävästi tavanomaisia kaupoissa myytäviä hilloja vähemmän.

Hyvin moni Berliinissä mukana oleva yritys valmistaa erikoisuuksia, joita tuottajakaan ei välttämättä toivo jokaisen marketin hyllylle. Myös Suutarinen tavoittelee erikoisliikkeitä ja herkkukauppoja. Tuotanto halutaan pitää käsityönä, ja siksi sitä ei voi kasvattaa liikaa.

– Emme halua tuottaa bulkkia, sanoo Suutarinen painokkaasti.

Hakamaata jonkin verran suuremman ja kauemmin toimineen Jukolan Juuston cheddar-juustot ovat jo Suomessa varsin kattavasti saatavilla. Kasvunvaraa kuitenkin on vielä.

– Käytämme nyt miljoona litraa maitoa vuodessa. Perhetila tuottaa neljä miljoonaa, joten raaka-aineen puolesta voisimme nelinkertaistaa tuotannon, laskee Markku Liias.

Tämä toki edellyttäisi lisää työntekijöitä nyt seitsemän henkilöä työllistävään juuston tuotantoon.

Jukolan Juuston pullonkaula on pitkä kypsytysaika. Useimpia tuotteita kypsytetään 4–6 kuukautta ja joitakin jopa vuoden.

– Kyllä me voimme vastata aika suurenkin kysyntään. Tämä on erikoistuote, mutta Saksa on valtava markkina-alue. Määrä voi olla yhtäkkiä aika iso, Liias arvioi.

Vaikka Jukolan juustojen menekki Suomessa kasvaa vielä, Liias tähyilee jo Ruotsin ja Saksan suuntaan. Hänen mielestään on hyvä olla vaihtoehtoja, jos Suomen markkinoilla tapahtuisi jotain yllättävää, joka vaikuttaisi myyntiin merkittävästi.

Kymmenen päivää suurmessuilla on pienyrittäjälle melkoinen ponnistus. Keski-Suomesta matkaan on lähdetty ely-keskuksen tukeman yritysryhmähankkeen turvin. Mukana on myös yrittäjien omaa rahaa, mutta ilman yhteistyötä ja Suomen statusta kumppanimaana moni ei nyt olisi täällä.

– Keskisuomalaisten kesken päivän päätteeksi istutaan ja katsotaan, miten on mennyt. Tosi hyvä pöhinä on kaikilla päällä, kuvailee Liias yhteistyötä.