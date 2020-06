Pienen Humalajärven lähistöllä hakkuuaukealla palaa – lähelle ei vie autotietä, joten pelastuslaitos kantoi ensimmäiset tunnit letkuja

Jyväskylässä Pienen Humalajärven länsipuolella on syttynyt maastopalo. Keski-Suomen pelastuslaitos sai tiedon palosta kello 15.20 kulokoneelta, jonka arvion mukaan paloalue oli noin 200 kertaa 200 metriä.

Maastopalo rätisee kivikkoisella hakkuuaukealla, mutta lähistölle ei vie autotietä, jota pitkin pelastuslaitos olisi päässyt nopeasti paikalle. Päivystävä palomestari kertoi kello 17.20, että sammutustyöt ovat vasta alkamassa.

Ensimmäisenä pelastuslaitos yrittää saada palon rajattua, ettei se leviä metsän puolelle. Rakennuksia paloalueen lähistöllä ei ole.

Varsinaisesta syttymissyystä ei ole varmuutta, mutta paikalla on ollut metsäkone, jonka kipinästä palo on saattanut syttyä. Metsäkone on auttanut pelastuslaitosta vetämään letkuja metsän läpi palopaikalle.

Pelastuslaitoksella on käytössä mönkijöitä, joilla letkuja on viety metsään. Päivystävän palomestarin mukaan myös Rajavartioston sammutuskopteri on tulossa apuun.

Maasto on tällä hetkellä erittäin kuivaa.