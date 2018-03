Pienet taloyhtiöt eivät aina kiinnosta isännöitsijöitä

Yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on isännöitsijän valinta. Aina hallituksilla ei ole valinnanvaraa, sillä etenkin pienet taloyhtiöt saattavat jäädä kokonaan vaille isännöintitarjouksia.

– Iso yhtiö on usein isännöitsijöille kiinnostavampi kohde. Tässä vaikuttaa bisneslogiikka, sillä isännöintiin liittyy tehtäviä, jotka ovat samanlaisia yhtiön koosta riippumatta, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo.

Isännöintipalveluiden saatavuutta pitää Keron mukaan huonona tai kohtalaisen huonona jopa kolmannes pienistä taloyhtiöistä. Pieniä, alle kymmenen huoneiston taloyhtiöitä Suomessa riittää. Niitä on yli puolet maan 88 000 taloyhtiöstä.

Ilman isännöintitarjouksia jääneitä tai vain yhden vastauksen tarjouspyyntöönsä saaneita pieniä taloyhtiöitä oli vähiten pääkaupunkiseudulla. Muualla Etelä-Suomessa tarjouspulaa oli kokenut jopa puolet vastanneista yhtiöistä, selviää Kiinteistöliiton viimevuotisesta nettikyselystä. Siihen vastasi vajaat 500 korkeintaan kymmenen asunnon taloyhtiötä.

Periaatteessa isännöitsijä löytyy kaikille taloyhtiöille, arvioi Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä .

– Kaikki yritykset eivät tee tarjousta pienille yhtiöille, mutta ehkä taloyhtiö ei ole osannut pyytää oikeilta tahoilta. Kysymys voi olla myös siitä, että pieni yhtiö kokee isännöinnin hinnan kalliiksi.

Vaihtuvuus suurta, ei tutkintovaatimuksia

Isännöitsijän vaihtoa harkitaan usein silloin, kun taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän yhteistyössä koetaan kitkaa. Pienissä yhtiöissä viimeistään lähestyvät remontit ajavat palvelun hankintaan. Osa taloyhtiöistä menettää isännöitsijänsä eläköitymisen vuoksi.

– Vaihtuvuus on nyt alalla suurta. Isännöinti on ala, jolle on helppo tulla mutta vaikeampi menestyä, Heikkilä sanoo.

Koulutus- tai tutkintovaatimuksia ei ole.

Isännöintiyrityksen näkökulmasta taloyhtiön kiinnostavuutta vähentävät esimerkiksi pitkään jatkunut osakasisännöinti ja se, jos talossa ei ole huoltoyhtiötä. Molemmat ennustavat lisätöitä isännöitsijälle.

Isännöinnin vaihto ei ole rakettitiedettä, mutta tarjouspyyntöjen laatiminen vaatii perehtymistä, sanoo Kiinteistöliiton Kero.

Isännöintiliitto puolestaan on koonnut nettisivuilleen taloyhtiöille yksityiskohtaiset ohjeet tarjouspyynnön tekemiseen. Vähempikin voi riittää, arvioi toimitusjohtaja Heikkilä.

– Perustiedot yhtiöstä pitää pystyä kertomaan, mutta ostajat eivät ole alan ammattilaisia. Isännöintiyrityksen tulisi pystyä näkemään, millaista palvelua kyseinen taloyhtiö tarvitsee, Heikkilä sanoo.

Isännöintiliitto ei kommentoi hintoja

Kiinteistöliitto selvitti viime vuonna isännöinnin hintoja. Kiinteä isännöintipalkkio oli 40 asuinhuoneiston taloissa keskimäärin 700 euroa kuukaudessa ja 20 asuinhuoneiston taloissa 426 euroa.

Isännöintiliitto ei ota hinnoitteluasioihin kantaa, sanoo Heikkilä. Liitto on parhaillaan osallisena Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tarkastuksessa, jossa selvitetään, ovatko liitto ja isännöintiyritykset syyllistyneet kilpailulain vastaiseen toimintaan.

Heikkilän mukaan kyse on erityisesti tiedotteista, joissa liitto oli kommentoinut alan hinnankorotuspaineita. KKV ei keskeneräistä tutkintaa kommentoi.