"Pieni hiki pinnassa herättelee mukavasti" – Lavalle nouseminen jännittää näyttelijää 40 vuoden jälkeenkin ja hyvä niin

Kädet tärisevät, kasvot helottavat ja pala kohoaa kurkkuun. Monilla tällaisen reaktion saa aikaan jo pelkkä ajatuskin yleisön eteen astumisesta.

Huoli pois. Esiintymisjännitys on täysin normaali asia. Niin normaali, että siitä kärsivät jopa esiintymisen ammattilaiset.

– Olen aina ollut hirveän kova jännittämään. Aina ennen ensi-iltaa on pikkuinen tutina ja tärinä ja vapina, paljastaa näyttelijä Seppo Timonen.

Joensuun kaupunginteatterissa työskentelevä Timonen muistaa yhä elävästi, miten kamalalta koulussa tuntui, kun pakotettiin tekemään sellaista, mitä ei olisi halunnut. Esiintymisvietti oli kuitenkin niin vahva, ettei jännittäminenkään estänyt näyttelijäksi ryhtymistä.

Edes 40 vuoden teatteriura ei ole poistanut jännitystä, pikemminkin päinvastoin.

– Kun tulin tähän ammattiin, sitä teki niin intopiukalla, ettei edes osannut jännittää. Ajan myötä tuli itsevarmuutta ja sen myötä jonkinlainen kontrolli päälle, Timonen luonnehtii.

Vuosien myötä jännittäminen on jonkin verran lieventynyt. Timonen kuitenkin arvelee, että ehkä sitä on vain oppinut käsittelemään paremmin.

Jännittäminen ei ole teatteripiireissä tabu. Jokainen näyttelijä tietää sen kuuluvan asiaan.

– Joistakin sen näkee heti, toisista ei ollenkaan. Jotkut elehtivät tai puhuvat koko ajan peittääkseen sen, miten sisällä kiehuu, Seppo Timonen kuvailee.

Jännityksestä ei pyritä vaikenemaan, vaan siitä puhutaan avoimesti ja toisia autetaan tarvittaessa.

Tietynlainen jännitys on jopa olennainen osa teatterin elämää.

– Aina kun ensi-ilta lähestyy, siinä on oma vipinänsä. Herranjestas, jos sitä ei olisi! Timonen kauhistuu.

Seppo Timosen omat keinot jännityksen kanssa selviämiseen ovat enimmäkseen fyysisiä. Ihan ei kuulemma kannata hakata päätä seinään, mutta kun pienen hien saa pintaan, se herättelee kroppaa sopivasti.

Myös selvä päämäärä ja visio ovat avuksi.

– Jos on epävarma, mitä on tekemässä, se luo ylimääräistä painetta. Kun teksti on hyvin hallussa, sekin helpottaa. Mutta sehän on ammatillinen kysymys, että se on osattava, Timonen toteaa.

Hyvä keino on myös pyrkiä ajattelemaan jotain aivan muuta.

– Näytteleminen on leikkiä. Vaikka se ihanaa onkin, niin on isompiakin juttuja. Ei sitä kannata niin tosissaan ottaa.