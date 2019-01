Pieni keskostytär Nuppu nukkui ensimmäisen viikon isän rinnalla – keskosten hoitomenetelmät ovat ottaneet harppauksia eteen päin

Pikkuruinen, Nupuksi kutsuttu tytär tarttuu isäänsä Jarkko Riikosta sormesta vastasyntyneiden osastolla Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Vauvan kämmenen ote peittää juuri ja juuri isän etusormen pään ensimmäiseen niveleen saakka.

Sormen ympäri vauvan ote ei vielä yllä, mutta puristus tuntuu isän mielestä napakalta.

– Ihmisviisaus tässä kalpenee, kun katsoo, miten täysin valmiina voi näin pieni syntyä, Jarkko Riikonen sanoo hellitellessään keskosena syntynyttä tytärtään.

Tällä hetkellä Nuppu-vauvan elämä on vielä koneissa kiinni. Nenä-mahaletku tuo äidinmaitoa millilitrojen tarkkuudella. Vauvan kantapäähän ja rintakehään kiinnitetyt anturit seuraavat herkeämättä hapenkulkua, sykettä ja hengityksen rytmiä.

Öisin vauva nukkuu sängyssään, päivät äitinsä Sari Riikosen rinnalla tutun sydämen sykkeessä. Elinpiiri on nyt siellä, minne johdot yltävät: äidin ja oman sängyn välillä.

Nuppu syntyi 30 viikon ja yhden päivän ikäisenä joulukuun 28. päivä Kuopion yliopistosairaalassa KYSissä. Lääketieteen määritelmien mukaan hän kuuluu hyvin ennenaikaisena syntyneisiin eli pikkukeskosiin. Laskettu syntymäaika olisi ollut vasta tämän vuoden puolella, 7. maaliskuuta.

– Ennenaikaisen synnytyksen käynnisti raskausmyrkytys, joka alkoi hyvin äkillisesti ja varoittamatta, kertoo Sari Riikonen.

Ambulanssi kiidätti Riikosen välittömästi päivystyksestä Keski-Suomen keskussairaalasta Jyväskylästä Kuopioon. Yliopistosairaalaan on keskitetty kaikista pienimpien keskosten synnytykset KYSin alueella.

– Sairaalassa raskausmyrkytyksen oireita onnistuttiin pitämään viikon verran kurissa, ja vauva sai sen verran lisäaikaa olla kohdussa. Lopulta minulle tehtiin hätäsektio varhain aamulla sinä päivänä, jolle oli jo varattu aika sektiolle. Kuntoni romahti nopeasti, Riikonen kertoo.

Nuppu syntyi 1 179 gramman painoisena kello 6.32.

Hänen kokoisiaan eli syntyessään alle 1,5 kiloa painavia tai ennen 32:tta raskausviikkoa syntyneitä keskosvauvoja on prosentti kaikista syntyneistä. Sen sijaan heitä isompia tai myöhemmin syntyneitä keskosia syntyy vuosittain hieman enemmän, kaikkiaan 120 vauvaa Keski-Suomen keskussairaalassa viime vuonna. Se on viisi prosenttia syntyneistä.

Kun Sari Riikonen toipui leikkauksesta ja raskausmyrkytyksestä sairaalassa, Nuppu-vauva oli isän hoidossa perhehuoneessa vastasyntyneiden teho-osastolla. Ensimmäisen viikon tytär nukkui lämpimässä pussissa isän rinnan päällä.

Vauvan pärjäämisestä isä ei ollut huolestunut.

– Nupulla ei tuntunut olevan mitään hätää. Siinä vaiheessa sairaalasta oli jo saatu monta kertaa viesti, että kaikki on hyvin. Lääkäri sanoi synnytyksen jälkeen, että ei tämän paremmin asiat olisi voineet mennä, Jarkko Riikonen sanoo.

Pikkukeskoset tarvitsevat Nupun tavoin ensi alkuun keskoskaappia, hengityksen tukilaitteita sekä nenä-mahaletkun, jolla annetaan äidinmaitoa ja ravintolisiä. Aivan aluksi pienimmät keskoset saavat ravinnon suonensisäisesti ravintoliuoksesta.

Keskoskaapissa lämpötila ja kosteus ovat kuin kohdussa, ja valvontalaitteet seuraavat vauvan elintoimintoja. Keskosen hengitystä avustavat erilaiset happilaitteet.

Riikoset siirtyivät Kuopiosta Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalaan jatkohoitoon tammikuussa, kun Nuppu oli melkein 32 viikon ikäinen.

Sairaalassa ovat jo vierailleet myös Nupun isosiskot eli Jarkko Riikosen tyttäret Hilda, Amanda ja Alisa sekä isovanhemmat.

Nuppu jaksaa olla hereillä entistä pitempiä aikoja. Kertaalleen jo tunnin yhtämittaa, tavallisesti neljä tai viisi kertaa päivässä vartin verran. Hän on venähtänyt syntymästä muutaman sentin lähes 40 senttimetrin pituuteen. Sari-äiti on huomannut, että hän kiinnittää jo huomiota valojen ja varjojen liikkeisiin.

Lähiaikoina lisääntyy myös imetyksen harjoittelu. Äiti sanoo, että vauva hakeutuu jo tottuneesti rinnalle ja imeekin maitoa.

– Seuraavaksi ruvetaan tarkasti seuraamaan, paljonko hän siinä maitoa saa. Vauva punnitaan ennen ja jälkeen imetyksen, Sari Riikonen kertoo.

Ennen kuin kotiinlähtö koittaa, Nuppu-vauvan on myös opittava säätelemään itse kehonlämpöään. Umpinaisesta keskossängystä hän on jo siirtynyt avosänkyyn, lämpöpatjasta luovuttiin tällä viikolla. Luvassa on vielä ainakin kaksi viikkoa osastolla.

Riikoset tietävät jo, että Nuppu-tyttären kehityksen seuranta on tarkkaa tulevina vuosina. Neuvolakäyntien oheen kuuluvat säännölliset terveystarkastukset keskussairaalassa kahden vuoden ikään saakka.

Siihen mennessä keskosena syntynyt on tavallisesti ottanut kiinni kasvussa ikätoverinsa.