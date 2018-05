Pienkerrostalo paloi asuinkelvottomaksi Kemissä

Kaksikerroksinen pienkerrostalo paloi asuinkelvottomaan kuntoon Kemissä keskiviikkona. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut palossa.

Tornionkadulla sijaitsevassa talossa on kuusi huoneistoa, joista viidessä on asukkaita.

– Heille pyritään järjestämään tilapäismajoitus, kertoo päivystävä palomestari Ari Soppela.

Palokunta saapui paikalle puolenpäivän maissa. Tuolloin ullakko oli jo ilmiliekeissä.

Palomestari Soppelan mukaan palo on saattanut alkaa ullakolta. Mahdollista on myös, että tuli on lähtenyt leviämään jostakin asunnosta. Syttymissyytä ei Soppelan mukaan vielä keskiviikkona voinut arvioida.

Tuli levisi lähinnä ullakolle ja kattorakenteisiin, mutta myös asunnot kärsivät palo- ja vesivahinkoja.