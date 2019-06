Pienpanimoilla menee nyt lujaa, ja se näkyy myös Jyväskylän Olutsatamassa – "Kulttuuri menossa litkimisestä maisteluun"

Suomessa on jo yli sata pienpanimoa, ja niiden tuotteita löytyy entistä useammin ruokamarkettien hyllyiltä. Monet kesän trendioluista tulevat pienpanimoiden valikoimista.

Trendi on vielä kohtalaisen nuori, mutta se on laajentunut nopeasti. Pienpanimoliiton puheenjohtaja ja jyväskyläläisen Hiisi-panimon osakas Mikko Mäkelä kertoo, että ainakin puolet Suomen pienpanimoista on start up -yrityksiä, eli alle viisi vuotta vanhoja yrityksiä.

– Viime vuonna pienpanimot tekivät Suomessa enemmän olutta kuin koskaan aikaisemmin, ja panimoiden määrä on tasaisessa kasvussa. Kuluttajat tuntevat koko ajan enemmän paikallisia panimoita ja mitä kaikkea olut voi pitää sisällään. Kiinnostus on kovaa, eikä se ole mihinkään hiipumassa, Mäkelä sanoo.

Pienpanimotuotteiden kysynnän kasvun vahvistaa myös K-Citymarket Seppälän kauppias Vesa Nurminen, jonka kaupassa lisättiin olutvalikoimaa kevään remontin yhteydessä. Myyntiin tuli lisää pienpanimoiden tuotteita ja oluiden ulospanoa uudistettiin.

– Oman kylän panimomestareiden herkut korostuvat valikoimassa, Nurminen kertoo.

Alkon verkkokaupan oluista noin kolmannes on kotimaisia. Näistä 75 prosenttia on pienpanimoiden oluita, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Kasper Kukkonen Alkosta.

– Pientuottajat voivat vapaasti määritellä kymmenen myymälää ja verkkokaupan toimituskanavakseen, jos tuotantomäärä ei mahdollista valtakunnallista saatavuutta. Näin pienikin tuottaja saa myytyä tuotteitaan helposti lähi-Alkonsa kautta, Kukkonen kertoo.

Hän sanoo, että olutkulttuuri on Suomessa valtavassa nosteessa. K-Citymarketin kauppias Nurminen taas kertoo, että niin sanotun ”bulkkioluen” myynti on selvästi vähentynyt, mutta pienpanimo- ja erikoisoluiden menekki on kasvanut hurjasti.

– Kulttuuri on menossa litkimisestä maisteluun, testailuun ja nautiskeluun, Nurminen arvioi.

Pienpanimoilla pyyhkii nyt hyvin, mutta niilläkin on omat ongelmansa.

– Tälle alalle lähtiessä täytyy tiedostaa ja pystyä sietämään epätietoisuutta siitä, millä pelisäännöillä tässä mennään. Tilanne muuttuu jatkuvasti, Mäkelä sanoo.

Viime vuonna voimaan tullut alkoholilain muutos oli pienpanimoissa toivottu, mutta pykälöiden tulkinnassa on edelleen epäselvyyksiä.

– Tulkinnanvaraisuudet voivat hidastaa intoa investointeihin ja uskallusta kokeilla asioita. Tällä hetkellä eri viranomaiset tulkitsevat lakia hieman eri tavalla eri paikoissa. Tämän vuoksi esimerkiksi pienpanimoiden välinen yhteistyö on harmaata aluetta, Mäkelä tuskailee.

– Lain mukaan yhteistyö on periaatteessa sallittua, mutta viranomaisen tulkinnan mukaan ei välttämättä olekaan. Jos tätä lähtee koettamaan, mutta asia ei kelpaa viranomaiselle, voi panimolta esimerkiksi lähteä lupa pienpanimomyymälään.

Pienpanimo-oluita maistellaan Jyväskylässä vielä lauantaina jatkuvassa OlutSatamassa. Isäntäkaupungin panimot Hiisi, Panimoyhtiö X ja Aalto Panimo ovat kaikki mukana tapahtumassa.

Lopuksi on vielä kysyttävä siitä kesän trendioluesta.

– Uusin Suomessa päätään nostanut tyyli on niin sanottu Brut IPA, eli kuivempi ja aromikas India Pale Ale. Olemme kevään aikana saanet tehdä sitä niin paljon kuin olemme pystyneet, eikä sekään ole riittänyt. Se on ehdottomasti tämän kesän trendityylisuunta, Mäkelä valistaa.