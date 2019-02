Pienten lasten vanhemmat: perheitä ei pidä vauvatoiveissa painostaa – usein esimerkiksi epävarmuus työstä lykkää suunnitelmia

Siinä he ryömivät lattialla. Aapo Kukkonen, Veikka Iso-Ahola ja Elsa Nuuhkarinen ovat vuoden 2018 vauvoja Saarijärveltä. Keski-Suomessa ja koko maassa heillä on ikätovereita vähemmän kuin heitä vanhemmissa ikäluokissa, sillä syntyneiden määrä on viime vuosina pudonnut huomattavasti.

Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvilassa Saarijärvellä on koolla vanhempia pienten lastensa kanssa. Siellä tiedetään, millaiset asiat painavat vaakakupissa, kun suunnitellaan perheen perustamista ja lapsia. Usein mietityttää raha.

– Yhä enemmän on määräaikaisia työsuhteita ja vähemmän niitä, joilla on vakituinen työpaikka, jonne saa palata perhevapaiden jälkeen. Se luo epävarmuutta toimeentulosta. Myös töiden hakeminen on vaikeampaa, jos on pieniä lapsia, Aapo-vauvan ja kaksivuotiaan Islan äiti Enni Heinänen kertoo.

Perhekahvilan väki toivoo työnantajilta ja yhteiskunnalta perhemyönteisempää asennetta. Kokemusta on siitä, ettei määräaikaisena työskennellyttä enää ole otettu perhevapaiden jälkeen työsuhteeseen, vaikka samassa työpaikassa olisi tarvetta työntekijöille.

Töiden perässä myös muutetaan, jolloin lapsiperheen avuksi ei välttämättä ole sukulaisten ja ystävien tukiverkostoa.

Veikan äidin Anna Iso-Aholan mukaan nuoret perheet pohtivat, milloin olisi tai tuleeko koskaan oikea hetki saada lapsi.

– Halutaan, että on opiskeltu ja saatu työpaikat. Niin, että olisi mahdollisimman vakaata. Mekin halusimme ensin opiskella rauhassa. Myös ystäväpiiri vaikuttaa. Jos näkee, että muilla lapsiperheillä menee mukavasti, voi ajatella, että kyllä meistäkin voisi olla vanhemmiksi, Iso-Ahola kertoo.

Lapsisuunnitelmista utelu tai puheet synnytystalkoista kansakunnan parhaaksi saavat perhekahvilan vanhemmilta täystyrmäyksen.

– Niin monilla on ongelmia tulla raskaaksi, että ei todellakaan pidä kysellä eikä painostaa, kolmevuotiaan Etti-tytön isä Valtteri Anttila sanoo.

Joillekin toive omasta lapsesta on hyvin vahva ja pysyvä jo nuoruudesta alkaen, mutta Elsa-vauvan äiti Tiina Toikka kertoo nuorempana pohtineensa, haluaako hän lapsia lainkaan.

– Kaikki eivät halua lapsia, eikä heitä pidä siitä syyllistää. Se on jokaisen henkilökohtainen asia, josta pitää saada päättää itse, Toikka sanoo.

Vanhemmat tietävät, että lapsiperheen arki voi olla välillä raskasta, mutta omien lasten kehityksen seuraaminen tuo myös todella paljon iloa.

– Ei tämä aina ole ruusuilla tanssimista, mutta on se sen arvoista. Lasten kanssa kasvaa koko ajan itsekin, neljävuotiaan Juuson ja puolitoistavuotiaan Joonan äiti Henna Varpula sanoo.