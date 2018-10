Pienten työpaikkojen kemikaaliturvallisuus retuperällä, paljasti tehovalvonta – käytössä esimerkiksi suojahanskoja, jotka eivät lainkaan suojaa kemikaaleilta

Pienten työpaikkojen kemikaaliturvallisuus on hälyttävän huonolla tolalla. Aluehallintoviraston (avi) mukaan asia selvisi työsuojeluviranomaisen tehovalvonnassa, jossa oli viime viikolla mukana liki 400 työpaikkaa. Valvonnan kohteena oli enimmäkseen pieniä teollisuuden työpaikkoja ja esimerkiksi auto- ja moottoripyöräkorjaamoita sekä pesuloita.

Monessa työpaikassa kemikaaleja käsiteltiin väärien suojaimien kanssa. Käytössä oli esimerkiksi suojahanskoja, jotka eivät lainkaan suojaa kemikaaleilta, ja ohjeiden mukaisen hengityksensuojaimen sijaan käytettiin vain suojalaseja.

Vaarallisille kemikaaleille altistuminen hengittämisen tai ihokosketuksen kautta voi johtaa äkillisten oireiden lisäksi syöpäriskin kasvamiseen ja erilaisiin ammattitauteihin, kertoo ylitarkastaja Satu Auno Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarkastuksissa tuli esille tapauksia, joissa nuoret miehet altistuivat lisääntymisterveydelle vaarallisille kemikaaleille.

– On ollut yksittäistapauksia, että ei ole ollut teknistä suojausta vaan on kannettu avosangoissa ja käsitelty avonaisena, Auno kertoo kyseisistä kemikaaleista.

Uusimmassa tehovalvonnassa avosangoissa kannettuihin, lisääntymisterveydelle vaarallisiin kemikaaleihin ei kuitenkaan törmätty, vaan niitä on tullut esille aiemmissa tarkastuksissa.

Vaikutus voi näkyvä vasta vuosien päästä

Auno muistuttaa, että ammattitaudit kehkeytyvät usein pitkällä aikavälillä, eivät päivässä tai kahdessa.

Vaarallisia kemikaaleja voivat olla esimerkiksi liuottimet, öljyt, jarrunesteet, jäteöljyt, polttoaineet ja ammattikäyttöön tarkoitetut vahvat pesuaineet.

Valvonnassa selvisi, että kahdella kolmesta työpaikasta ei ollut asianmukaista kemikaaliriskin arviota. Kolmasosalla se puuttui kokonaan. Viraston mukaan monella työpaikalla kemikaaliriskejä hallitaan mutu-tuntumalla.

Aunon mukaan syynä on ennen kaikkea tietämättömyys. Isoissa yrityksissä kemikaaliturvallisuus on Aunon mukaan paremmalla tolalla, koska niillä on useammin työntekijöitä, joilla on erikoisosaamista.

Viraston mukaan monella työpaikalla kemikaaliturvallisuutta oli valvottu jo aiemmin, mutta tarkastuksessa annetut velvoitteet oli jätetty hoitamatta tai hoidettu vain osittain.

Tarkastuksia tehtiin 108 kunnassa.

Juttua on tarkennettu klo 14.18 lisäämällä tieto siitä, että avosangoissa kannettuihin, lisääntymisterveydelle vaarallisiin kemikaaleihin ei törmätty tässä tehovalvonnassa, vaan aluehallintovirasto on huomannut tällaisia tapauksia aiemmissa tarkastuksissa.