Pihla Viitala pyrkii tekemään pieniä ympäristötekoja arjessaan

Linnan juhliin ensimmäistä kertaa saapunut näyttelijä Pihla Viitala ehti jo alkuillasta keskustelemaan muiden vieraiden kanssa juhlien teemaksi valituista ilmasto- ja ympäristöasioista.

– Mikä voisi olla tärkeämpää tällä hetkellä kuin puhua ilmastosta? Toivon, että ihmiset ottavat paljon kantaa, Viitala pohti.

Hän korosti ensi kevään eduskuntavaalien tärkeyttä ilmaston ja ympäristön kannalta.

– Pitää olla tarkkana, ketä äänestää silloin ja mitä arvoja ehdokkaat tukevat, hän huomautti.

Viitala kertoi ottaneensa omassa arjessaan ympäristöasiat huomioon muun muassa valitsemalla maalämmön talonsa lämmittämiseen ja syömällä kasvispainotteisesti.

– Pieniä juttuja, voisi myös koettaa lentää vähemmän.

Linnan juhlissa Viitala oli pukeutunut vihreään iltapukuun, joka oli Mert Otsamon suunnittelema. Hän nautti juhlista puolisonsa Alexander Schimpfin rinnalla. Viitala kuvaili illan tunnelman vastanneen odotuksia.

– Silloin joskus, kun on katsonut telkkarista ja miettinyt, mikä tämä meno täällä on, mutta täällähän on ihan rentoa.