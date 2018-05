Pihlajalinna veti pois valituksen Meri-Lapin sote-kilpailutuksesta

Terveyspalvelujen tuottaja Pihlajalinna on vetänyt pois markkinaoikeuteen jättämänsä valituksen Meri-Lapin sote-yhteisyrityksen kilpailutuksesta. Pihlajalinnan toimitusjohtajan Joni Aaltosen mukaan yritys haluaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja oikeusprosessi olisi vienyt liikaa aikaa.

Aaltosen mukaan taustalla on yrityksessä alkuvuonna toteutettu organisaatiouudistus, jonka pohjalta tilannetta arvioitiin uudelleen.

– Olemme tulleet siihen lopputulokseen, että keskitymme nyt oman liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Totesimme, että ei ole tarkoituksenmukaista pitkittää tuota asiaa, Aaltonen perustelee eilen tehtyä päätöstä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sote-yhteisyrityksen kilpailutuksen voitti viime marraskuussa Mehiläinen. Sopimuksen kestoksi on määritelty 15 vuotta, ja siihen kuuluu kokonainen keskussairaala. Pihlajalinnan ja Mehiläisen lisäksi yhteistarjouksen kilpailutukseen jättivät Terveystalo ja Attendo.

Markkinaoikeuden ratkaisua asiaan odotettiin lähiviikkoina.

– Eihän se prosessi tyypillisesti siihen pääty, vaikka markkinaoikeudesta tulisi ratkaisu, Aaltonen huomauttaa.

Hallinto-oikeudessa yhä valituksia sisällä

Ulkoistussopimuksessa ovat mukana Simo, Keminmaa, Kemi ja Tornio. Tornion kaupunginjohtajalle Timo Nousiaiselle Pihlajalinnan päätös tuli täytenä yllätyksenä.

– Meillä on joka tapauksessa prosessi käynnissä ja (yhteisyrityksen) on tarkoitus kesäkuussa aloittaa. Tietenkin tämä on helpotus meille, että markkinaoikeudessa ei ole valitusta sisällä.

Hallinto-oikeudessa on yhä vireillä valituksia asiasta. Nousiaisen mukaan niiden käsittelyaika on pitkä, ja toiminta on tarkoitus käynnistää niistä huolimatta.

Meri-Lapin sote-palvelujen ulkoistushanke on herättänyt kritiikkiä maan hallitusta myöten. Suurten ulkoistusten on katsottu vesittävän valmisteilla olevaa sote-uudistusta. Meri-Lapin kuntien tekemää ulkoistussopimusta on arvosteltu kalliiksi ja vaikeaksi päästä eroon.

Pihlajalinnan vetäytymispäätöksestä kertoi ensin Yle.