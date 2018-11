Pihtiputaan kuolonkolarin sattuessa ilma oli plussalla mutta tienpinta jäässä – Autoilija, tunnista nämä vaaran merkit

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anja Häkkinen varoittaa autoilijoita syksyn ja talven petollisista ajokeleistä. Häkkinen ja urakoitsija Destian työpäällikkö Jukka Pitkänen huomauttavat, että tienpinta voi paikallisesti olla jäässä, vaikka ilman lämpötila olisi muutaman asteen verran plussalla.

– Keli voi olla plussalla jopa puolenkymmentä astetta, ja silti tien pinta voi olla jäässä. Jos pilvisyys taivaalla aukeaa ja tienpinnat ovat kosteat, tien pinta jäätyy jopa alle puolessa tunnissa, jos tietä ei ole suolattu, Pitkänen sanoo.

Mustaa jäätä synty, kun ilmasta tiivistyy kosteutta tiehen ja se jäätyy. Kuura puolestaan syntyy silloin, kun ilmankosteus tiivistyy tien pintaan suoraan jääksi. Kuura on valkoista, musta jää läpinäkyvää eli vaikea huomata. Jukka Pitkäsen mukaan kuura muuttuu usein autoliikenteen vaikutuksesta jääksi.

Esimerkiksi maanantaina 5.11 Pihtiputaan kuolonkolarin sattuessa aamulla kello 7.20, oli Ilmatieteen laitoksen havaintoasemalla Viitasaarella 2,4 astetta lämmintä. Silti onnettomuuspaikalla, joka sijaitsee Pihtiputaalla noin kilometri Ilosjoentien risteyksestä Pihtiputaan suuntaan, tien pinta oli jäinen. Destian työmaapäällikkö Pertti Leinosen mukaan jäätä oli paikallisesti vain puolentoista kilometrin matkalla.

Pihtiputaan kolarissa kuoli Viitasaaren suunnasta ajanut mies, jonka auto lähti luisuun

– Keli on ollut kostea, tienpinnat ovat paikoitellen olleet märkiä. Maanantain vastaisena yönä oli paikallisesti selkeää, jolloin tien pinnan lämpötila oli pakkasella ja kosteus jäätyi tienpintaan, selittää meteorologi Anja Häkkinen.

Häkkisen mukaan autossa sijaitsevasta ulkolämpötilamittarista ei voi päätellä, onko tien pinta jäässä vai sula.

– Vaikka auton lämpötilamittari näyttäisi paria astetta lämmintä, tien voi paikallisesti olla jäässä, mikä on petollista. Jos taivas on selkeä ja pilvetön, on aina syytä erityiseen varovaisuuteen, sanoo Häkkinen.

Sillat ja rampit vaaran paikkoja

Häkkisen mukaan tyypillisiä vaaranpaikkoja ovat sillat ja teiden rampit, joilla maaperästä tuleva lämpö ei pääse lämmittämään tien pintaa. Ne jäähtyvät ensin ja myös jäätyvät ensin.

Nelostien Keski-Suomen pääurakoitsijat ovat YIT ja Destia. Destian työpäällikön Jukka Pitkäsen mukaan liukkauden torjunnassa pyritään ennakointiin.

– Tienpitäjällä eli Ely-keskuksella sekä liikennevirastolla on tiesääasemaverkosto, josta saatavaa dataa seurataan jatkuvasti. Verkosto ei ole missään tapauksessa aukoton, vaan havaintoasemissa on kymmenien kilometrienkin välejä.

Destian kelikeskus seuraa säätilaa reaaliajassa 24/7.

– Tähän liittyy paljon teknologiaa ja kovaa dataa, sekä paljon taustatyötä ja valvontaa, Pitkänen kertoo.

Kelikeskuksesta ja tiesääasemaverkostosta saatavan tiedon lisäksi työnjohto ja aliurakoitsijat tekevät Pitkäsen mukaan silmämääräistä havainnointia kelimuutoksista, mutta säännöllistä non stop -ajelua teillä ei tehdä.

– Toiminta perustuu pitkälti sääennusteista saatavaan dataan, josta arvioidaan, onko riski tien jäätymiseen. Teiden suolausta säätelee kitkan määrä tienpinnassa. Pyrimme ennakoivaan suolaukseen, koska silloin selvitään pienemmällä suolan määrällä, ja haitta ympäristölle ja tienkäyttäjille jää pienemmäksi, sanoo Pitkänen.

Sää rannikkomaisempaan suuntaan

Ely-keskuksen johtaja Jukka Lehtinen arvioi keskiviikon Keskisuomalaisessa, että ilmasto Sisä-Suomessa on muuttumassa rannikkomaisemmaksi. Meteorologi Anja Häkkinen vahvistaa kehityssuunnan.

Tämä merkitsee Häkkisen mukaan sitä, että perinteinen talvikeli eli lumipeitteinen aika vähenee ja epävakaat ja lauhemmat talvet yleistyvät.

Mitä tämä tarkoittaa autoilijoiden kannalta?

– Se vaikeuttaa liukkauden ennakointia. Perinteisellä talvikelillä autoilijat osaavat paremmin varautua liukkauteen. Jos taas ilman ja tien lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, riski paikalliseen liukkauteen kasvaa, Häkkinen kertoo.

Destian Jukka Pitkäsen mukaan viimeiset talvet ovat olleet "epänormaaleja".

– Viime talvena oli hirvittävästi lunta, ja pari talvea sitten oli lunta tuskin ollenkaan. Mitään normaalin talven kaavaa ei enää ole. Paras neuvo autoilijalle on, että pysy tarkkaavaisena ja seuraa ympäristön merkkejä, ja tee sen perusteella tarvittavat johtopäätökset.