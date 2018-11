Pihtiputaan tuulivoimapuisto etenee – valitus kaatui jälleen

Ilosjoen tuulivoimapuiston rakentaminen on jälleen askelta lähempänä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt puiston ympäristöluvasta tehdyn valituksen. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen vuosi sitten joulukuussa.

Pihtiputaalle on suunnitteilla kahdeksan 3,45 MW:n voimalaa noin kymmenen kilometrin päähän Pihtiputaan keskustasta etelään.

Nyt tehtyä hylkäämispäätöstä on edeltänyt joukko muita valituksia. Muun muassa rakennusluvasta ja tuulivoimapuiston kaavasta on valitettu eri asteisiin. Valitus toisensa jälkeen on hylätty.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Ilosjoen tuulivoimapuiston ympäristöluvan perusteena oleva melumallinnus ei ole puutteellinen, luontoselvitykset ovat ajantasaisia sekä luotettavia ja muun muassa alueen pelastussuunnitelma täyttää vaatimukset.

Ilosjoella asutus sijoittuu 1,5–2,5 kilometrin etäisyydelle lähimmästä tuulivoimalasta. Yhden voimalan suunniteltu kokonaiskorkeus on 210 metriä. Toimiessaan voimalat tuottavat noin 5 000 omakotitalon sähköntarpeen.