Piirijohtajat ymmärtävät Sipilän ratkaisua: "Suurempi yllätys olisi ollut, jos hän ei olisi ilmoittanut erostaan"

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän päätös puolueen puheenjohtajuudesta luopumisesta saa ymmärrystä keskustan piirien puheenjohtajilta.

– Ratkaisu oli oikea. Ryöpytys on ollut kova, mutta vaalitappio ei ollut yksin Sipilän syy. Hän on tehnyt todella paljon työtä, mutta rajansa se on Sipilän kestämiselläkin. Itse en kestäisi pääministerirääkkiä varmaan viikkoakaan, sanoi Pertti Lehtomäki Keski-Suomesta.

Päijät-Hämeen Jukka Mölsä pitää ratkaisua niin ikään oikeana.

– Se oli oikeastaan ainoa oikea ratkaisu. Vaalitappio oli niin raju. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa puoluetta uudelta pohjalta.

Sipilän ratkaisu ei myöskään yllättänyt.

– Sipilä toteutti sen, minkä lupasi, eli jos vaalitulos on huono, hän eroaa. Suurempi yllätys olisi ollut, jos hän ei olisi ilmoittanut erostaan, sanoi Hanna Huttunen Pohjois-Karjalasta.

Osa piirijohtajista olisi kuitenkin pitänyt Sipilän puheenjohtajana ensi vuoden puoluekokoukseen saakka.

– Ilmoitus tuli puun takaa. Kyllä hän olisi voinut pysyä puheenjohtajana vuoteen 2020 saakka, sanoi Jaana Keskitalo Kymenlaaksosta.

Sipilä johtaa puolueensa vielä kevään eurovaaleihin.

– Olen iloinen, että hän johtaa puolueen eurovaaleihin. Uusien tuulien aika on sitten syksyllä, sanoi Antti Siika-aho Helsingistä.