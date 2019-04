Piirinuohous päättyy Suomessa – uudistus ei vaikuttane hintaan tai laatuun, mutta lisännee alalle pesiytyneitä ikäviä ilmiöitä

Nuohous vapautuu kilpailulle kaikkialla Suomessa, kun viimeisetkin piirinuohoussopimukset lakkaavat kesäkuun lopussa. Alan asiantuntijat eivät usko vapaan kilpailun vaikuttavan suuresti nuohouksen hintaan tai paloturvallisuuteen. Haja-asutusalueiden paloturvallisuus nousee kuitenkin keskusteluissa nopeasti pinnalle.

– Nuohousta täytyy olla saatavilla, puhutaan kuitenkin vakavasta ilmiöstä eli paloturvallisuudesta. Sellaista palautetta olemme saaneet, että palvelua ei ole aina saatavilla tai sitten on laskutettu kilometrikorvauksia kovemmallakin kädellä, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Huolet vaikuttavat osin samoilta kuin taksiuudistuksen suhteen. Samalla kun kilpailu voisi koitua ystävälliseksi kuluttajan lompakolle, voivat nuohoojat siirtyä sinne, missä savupiippuja on paljon.

– Se on kylmä fakta, että tällä järjestelmällä harvaan asutut alueet ovat eri asemassa taajama-alueisiin verrattuna, sanoo Nuohousalan Keskusliiton puheenjohtaja Tapio Lehtimäki.

Paloturvallisuuden kannalta olennainen nuohousvelvoite ei uudistuksen myötä muutu. Ympärivuotisesti asuttujen rakennusten hormit ja tulisijat on nuohottava vuosittain, loma-asuntojen ja mökkien nuohous on huolehdittava kolmen vuoden välein.

Omakotiliiton Savolainen pitää tärkeänä sitä, että sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän tarkkailemaan nuohousuudistuksen vaikutuksia.

Hinta syytä varmistaa uudistuksen jälkeen

Laajasti Suomessa käytetyssä piirinuohousjärjestelmässä nuohouksen järjestämisvastuu oli pelastuslaitoksilla. Ne kilpailuttivat nuohousyrittäjät, valitsivat yksinoikeudella tietyllä alueella toimivan piirinuohoojan ja määräsivät hinnan. Sääntelystä vapautuminen tarkoittaa sitä, että nuohousyrittäjät tarjoavat jatkossa palvelujaan suoraan asiakkaille ja hinnat määräytyvät markkinoilla.

– Nuohooja ei toimi enää alueellaan yksinoikeudella. Tämä lisää kilpailua yrittäjien kesken ja sen toivotaan hyödyttävän myös kuluttajaa, sanoo sisäministeriön yli-insinööri Jaana Rajakko.

– Hintasääntelyn päättyessä nuohouksen hinta on syytä selvittää ennen sopimista, ettei tule yllätyksiä, Rajakko huomauttaa.

Nuohouksen järjestäminen vapaan kilpailun periaatteella on ollut mahdollista jo vuosituhannen vaihteesta saakka. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla vapaaseen kilpailuun on siirrytty jo muita alueita aiemmin.

– Pelastuslaitoksilta saatu yleinen kokemus on, että kilpailulle vapautuneen nuohouksen hinta on seurannut piirinuohouksen hintatasoa, Rajakko sanoo.

Rajakon mukaan yhden hormin ja tulisijan nuohous on kustantanut keskimäärin hieman alle 50 euroa. Lukua tukevat myös STT:n Omakotiliitolta saamat hintatiedot.

Etelä-Karjalan esimerkki antaa osviittaa myös siitä, ettei kilpailu vaikuta paloturvallisuuteen. Sisäministeriön mukaan Etelä-Karjalassa nuohouspalveluiden järjestämistavalla ei ole havaittu olleen vaikutusta nokipalojen tai tulisijoista ja savuhormeista alkaneiden tulipalojen lukumääriin.

Aggressiivinen kaupittelu lisääntynyt

Omakotiliiton mukaan ovensuissa ja puhelimitse kaupustelluista remonttisopimuksista on viime vuosina saapunut liittoon erityisen paljon valituksia. Toiminnanjohtaja Savolaisen mukaan esimerkki tällaisesta tapauksesta on ikäihminen, jolle kaupataan kallis savupiippuremontti. Virallisen nuohoojan tullessa paikalle ilmenee, ettei remonttia olisi tarvittu tai sen olisi pitänyt olla huomattavasti halvempi.

– Tämä ei siis ole nuohoukseen liittyvä ilmiö, vaan nuohousta hyväksikäyttävä ilmiö, Savolainen sanoo.

– Mistä kansalainen tietää, kuka on oikealla asialla? Meidän pitää kyetä kitkemään tällaisia ääri-ilmiöitä, hän jatkaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan koti- ja etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän sisällä kaupanteosta. Sopimusten peruutusoikeuksiin voi kuitenkin liittyä sopimuskohtaisia rajoituksia, joten sopimukset tulisi aina käydä huolella läpi.

Nuohousalan etujärjestön Lehtimäki kertoo kuulleensa myös suoranaisesti nuohousalalla koventuneista käytännöistä.

– On kuulunut sellaista, että aggressiivista puhelinmarkkinointia on nuohoukseenkin tullut. Joko tahtomatta tai tarkoituksellisesti on luotu mielikuva, että piirinuohooja olisi lopettanut työskentelyn. Välttämättä alueella toiminut nuohooja ei lopeta, vaikka piirinuohousjärjestelmä lakkaakin.

Sisäministeriön Rajakon mukaan asiakasta suojelee myös nuohouksesta jäävä dokumentti, nuohoustodistus.

– Riita-asiassa ei olla vain kuulopuheiden tasolla, vaan on dokumentti, johon nuohooja on kirjannut havaitsemansa viat ja puutteet.