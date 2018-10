Piispa Laajasalo myöntää kirjanpitorikkomuksen

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo myöntää tiedotteessa syyllistyneensä kirjanpitorikkomukseen. Poliisi tiedotti tänään, että epäselvyydet Laajasalon yhtiön kirjanpidossa ovat johtaneet rikosepäilyyn ja siirtyneet syyteharkintaan.

Yhtiötä koskevassa rikosepäilyssä on kyse siitä, että yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty poliisin mukaan aikanaan puutteellisella aineistolla. Kirjanpitoon epäillään lisätyn puuttuvia tositteita loppuvuonna 2017, minkä jälkeen nämä tilinpäätökset on laadittu uudelleen.

Laajasalon mukaan kyse oli huolimattomuudesta, eikä laiminlyönneillä saatu hyötyä.