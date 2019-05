Piispa Laajasalon mielestä kohuttu Halla-aho-keskustelu oli hyvä järjestää

Helsingin piispa Teemu Laajasalo puolustaa Kirkkopäivillä lauantai-iltana käytyä keskustelua, jossa Laajasalon lisäksi kohtasivat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja koomikko Joonas Nordman. Aiheena oli sananvapaus. Keskustelun vuoksi Kirkkopäiviä on kritisoitu siitä, ettei se ota tiukkaa kantaa rasismia ja populismia vastaan.

– Olen sitä mieltä, että tilaisuus oli ehdottomasti hyvä järjestää, Laajasalo sanoi STT:lle.

Laajasalo perustelee Halla-ahon kutsumista sillä, että tämä on omassa elämässään joutunut vastaamaan puheen rajoista ja niiden ylittämisestä henkilökohtaisesti.

– Toisaalta hän on tietynlainen symboli myös sellaiselle keskustelulle siitä, että mistä, millä tavalla voidaan sanoja käyttää ja mikä on niiden vastuu ja vapaus.

Nordman taas on yksi Suomen kokeneimpia nimenomaisesti poliittisen satiirin tekijöitä, joka on tehnyt paljon komediaa Halla-ahosta. Laajasalon mukaan keskustelun kiinnostavuutta lisäsi se, että nämä kaksi henkilöä olivat samassa salissa.

Laajasalo ei osannut ennakoida, että valinnoista nousee iso kohu. Hän kertoo saaneensa asiasta monia viestejä ja ymmärtävänsä niissä esitettyjä näkemyksiä.

– En etukäteen ajatellut, että tämä olisi jotenkin erityisesti suurta yleisöä kiinnostava juttu.

Vierasvalintojaan Laajasalo perustelee sillä, hänelle sovinnon hengen rakentaminen ja erilaisten mielipiteiden ymmärtäminen on toimintaa ohjaava tekijä. Hän pitää sitä hyvänä myös sekä kirkon että yhteiskunnan kannalta.

– Kun erimielisten ja eri tavalla ajattelevien ajatuksia yhtäältä törmäytetään ja toisaalta haastetaan, niin tullaan itse haastetuksi. Se on yksi osa varmasti niin kirkon kuin yhteiskunnan sisäisen eheyden taetta.

"Kirkkopäivät sopiva paikka keskustelulle"

Laajasalon mukaan Kirkkopäivillä tavoitteena on ollut yhteyden rakentaminen, minkä vuoksi se soveltuu myös tällaiseen keskusteluun. Vaikka kirkon on lähtökohtaisesti syytä olla puoluepolitiikan ulkopuolella, on Kirkkopäivillä aiemminkin ollut poliittisten vaikuttajien yksittäisiä ja yhteisiä keskusteluja.

Laajasalo kuitenkin sanoo, että tilan antamisen pitäisi olla tasapuolista.

– Jos kokisi, että joku ei saa tarvittaessa ääntä, se olisi minusta ongelma.