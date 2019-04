Piispa kutsui Jussi Halla-Ahon Kirkkopäiville Jyväskylään, ja nyt 259 ihmistä vaatii kutsun perumista – Halla-Aho kommentoi yltyvää kritiikkiä Twitterissä

Helsingin piispa Teemu Laajasalo kutsui perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Jyväskylän Kirkkopäiville keskustelemaan hänen ja Joonas Nordmanin kanssa aiheesta "Mistä saa puhua, mille saa nauraa?". Kutsu on aiheuttanut suurta kritiikkiä, ja osa Kirkkopäivien juhlaseminaarin puhujista on ilmoittanut jäävänsä tilaisuudesta pois vastalauseena Halla-Ahon kutsumiselle. Lisäksi 259 allekirjoittajaa vaatii Kirkkopäiviä peruuttamaan Laajasalon ja Halla-Ahon keskustelun. Allekirjoittajat ovat kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja yksityishenkilöitä.

Allekirjoittajat lähettivät Kirkkopäiville vetoomuksen, jossa vaaditaan keskustelun perumista nykyisessä muodossaan. Heidän mielestään tilaisuus osoittaa harkintakyvyn puutetta nykyisessä yhteiskunnallisessa murroksessa, jossa kirkon tulisi toimia vastuullisesti ja tarjota turvallinen tila kaikille. Allekirjoittajat huomauttavat, että Kirkkopäivät käyttää valtaa siinä, kenelle sen ohjelmassa annetaan tilaa.

– Kirkkopäivät on koko kirkon tapahtuma, jonka pitäisi tarjota turvallinen tila kaikille. Myös rodullistetuille, raiskatuille, äärioikeiston vainoamille – kaikille niille, joiden oikeutta elää ilman väkivaltaa ja sen pelkoa Halla-ahon edistämä ideologia on viime vuosina kaventanut, vetoomuksessa sanotaan.

Halla-Aho on tuomittu oikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Vetoomuksessa todetaan, että Halla-Aho ei ole ilmaissut ajattelunsa muuttuneen tuomioon johtaneiden puheidensa jälkeen. Vetoomus päättyy väkevään toteamukseen siitä, ettei kirkko saa toimia vihapuheen levityspaikkana.

– Kirkko haluaa olla dialogin ja sovinnonteon paikka, mutta historiallisesti kirkko on ollut myös vihapuheen paikka. Monesti kirkko on ollut hiljaa ja sallinut vihapuheen levitä. Nyt on aika viestiä, että emme hyväksy vihapuhetta ja ihmisarvon mitätöimistä kirkossa ja Kirkkopäivillä.

Vahva kritiikki ja kiivas keskustelu Kirkkopäivien ympärillä on jatkunut tiiviisti viime päivinä, ja sen on huomannut myös Halla-Aho. Halla-Aho ei ole kuitenkaan osallistunut julkiseen keskusteluun aiheesta yhtä twiittiä enempää.

Halla-Aho kommentoi lyhyesti aiheen aiheuttamaa keskustelua perjantaina jakamalla Twitteriin Kirkko ja Kaupunki -lehden artikkelin, jossa kerrotaan kritiikin Kirkkopäivien ohjelmanumeroa kohtaan yltyvän. Jakotekstiksi Halla-Aho kirjoitti ainoastaan "Titityy, ei mulla muuta".

Kirkkopäivät järjestetään Jyväskylässä 17.–19.5. Tilaisuus, jossa Teemu Laajasalon, Jussi Halla-Ahon ja Joonas Nordmanin on tarkoitus keskustella ilon, ivan, kiusaamisen ja komedian rajoista järjestään Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa lauantaina 18.5. kello 19.30.