Piispalle vaaditaan päiväsakkorangaistusta – Helsingin piispan firmasta lähti vuosia virheellistä tietoa verottajalle

Piispa Teemu Laajasalon yrityksestä lähti verottajalle virheellistä tietoa useina vuosina, katsoo syyttäjä. Syyttäjä vaatii Laajasalon tuomitsemista 35 päiväsakkoon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta.

Teemu Laajasalo vihittiin Helsingin piispaksi marraskuussa 2017. Sitä ennen hän toimi Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherrana.

Laajasalon juttua piti istua Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikolla, mutta syytetyn aloitteesta oikeus päätyi käsittelemään asian kirjallisena. Siksi myös syyte on tullut julkiseksi.

Laajasalon TL Opetus Oy:n kirjanpidon tulos tilikaudella 2014–2015 oli syyttäjän mukaan vajaat 46 000 euroa liian pieni ja virheellisesti tappiollinen. Myös yhtiön liikevaihto oli kirjanpidossa liian pieni, minkä lisäksi lyhytaikaisten muiden velkojen saldo näkyi 110 000 euroa liian suurena.

Seuraavalla tilikaudella yhtiön tulos ja liikevaihto olivat kirjanpidossa noin 17 500 euroa liian pienet, minkä lisäksi lyhytaikaisten muiden velkojen saldo näkyi kirjanpidossa vajaat 61 000 euroa liian suurena. Myös tilikaudella 2016–2017 velkasaldo oli liian suuri.

Virheet korjattiin joulukuussa 2017. Syyttäjän mukaan menettely oli silti törkeän huolimatonta muun muassa siksi, että virheet toistuivat useina tilikausina. Syyttäjän mukaan tästä kertoo myös tilitarkastuksen laiminlyöminen, virheiden määrä sekä niiden vaikutus yhtiön tulokseen, varallisuusasemaan ja verotuksen lopputulokseen.

"Olisi pitänyt tarkistaa"

Laajasalo myöntää oikeaksi syyttäjän kuvauksen tapahtumista, mutta hänen mukaansa oikea rikosnimike olisi kirjanpitorikkomus. Kirjallisessa vastauksessaan Laajasalo vetoaa muun muassa siihen, että mitään aineistoa ei ole puuttunut, kadonnut tai tuhottu. Hän on myös korjannut virheet oma-aloitteisesti ennen tutkintaa.

– Laiminlyönti liittyy vain yksittäisiin tapauksiin ja nekin johtuvat vain huolimattomuudesta. Tilinpäätökset on tehty. Kaikki materiaali on tallella. Kaikki puutteet on oma-aloitteisesti korjattu, vastauksessa sanotaan.

Yhtiön mukaan tilinpäätösten puute johtui uuden lain virheellisestä tulkinnasta. Niin sanottujen mikroyhtiöiden velvollisuus tehdä tilinpäätökset poistui, ja Laajasalon mukaan yhtiöjärjestys oli jäänyt muuttamatta.

– Vastaaja kuitenkin sinänsä myöntää olleensa huolimaton. Hän myöntää, että hänen olisi pitänyt tarkistaa kirjanpitoa ja ennen kaikkea tilinpäätöstä tarkemmin.