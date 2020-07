Pikaruoan suosio kasvaa yhä Suomessa – kevään poikkeusaikana tehtiin ennätystuloksia, eri ketjuilla suunnitelmissa kymmeniä uusia ravintoloita lähivuosina

Koronaviruksen tuomat poikkeusolot rokottivat ravintola-alaa, mutta pikaruoka on maistunut suomalaisille läpi kevään rajoituksista huolimatta. Esimerkiksi Kotipizza teki toukokuussa koko 33-vuotisen historiansa parhaan myyntituloksen. Sen kokonaismyynti kasvoi viime vuoteen verrattuna liki 17 prosenttia ja verkkokauppamyynti 152 prosenttia.

Suurimmat kotimaiset pikaruokaketjut aikovat myös jatkaa laajenemistaan lähivuosina. Jos niiden suunnitelmat toteutuvat, on Suomeen tulossa vuosittain kymmeniä uusia pikaruokaravintoloita.

Poikkeusoloista pikaruoka selvisi noudettavan ja kotiinkuljetetun ruoan ansiosta. Samalla ravintolan ulkopuolella syödyn pikaruoan määrä saattoi kasvaa pysyvästi.

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo, että kesäkuun ravintoloiden vapautumisen jälkeen Kotipizzan verkkokauppamyynti on jäänyt noin 40–45 prosenttiin kokonaismyynnistä. Myös Hesburger kertoo, että ulosmyynti on kasvanut kevään ansiosta myös kesällä viime vuoteen verrattuna.

– Jotkut pikaruokaravintolat ovat menestyneet sen vuoksi, että heidän tuotteensa ja toimintansa on palvellut erittäin hyvin noutoruokailua. Jotkut taas ovat kärsineet kovasti kevään tilanteesta ja elpyvät vasta, sanoo matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Poikkeusolot opettivat

Viime vuosina kovaa kasvua tehneistä pikaruokaketjuista sekä kasvispainotteista katuruokaa myyvä Fafa’s että hampurilaisketju Friends & Brgrs kertovat pärjänneensä kevään ainakin kohtuullisen hyvin.

– Teimme suunnitelman poikkeusoloajalle ajoissa, ja se osui pitkälti oikeaan. Huhtikuun puolessa välissä näimme, että Fafa’s selviää tästä poikkeuskeväästä ehjin nahoin. Tilanteeseen nähden tilanteemme on siis todella hyvä, Fafa’sin toimitusjohtaja Ville Myllyniemi kertoo.

Hän pohtii, että ulospäin on vaikeaa olla yltiöpositiivinen, kun monilla yrityksillä on tänä aikana myös vaikeuksia.

– Tilanne on meillä kuitenkin vahva, ja kesäkuussa meillä aukesi kolme uutta ravintolaa. Taloudellinen tilanteemme on hyvällä tolalla, mutta syksystä ei voi tietenkään vielä tietää, hän pohtii.

Friends & Brgrs -ketju lomautti osan henkilökunnastaan. Ketjun toimitusjohtaja Peter Fagerholm sanoo, että muita vaihtoehtoja ei keväällä ollut.

– Voimme todeta, että olemme pärjänneet korona-ajan kohtuullisen hyvin. Tavoitteemme oli pitää kaikki ravintolamme auki, ja se onnistui, Fagerholm pohtii.

Perinteisistä pikaruokakentän suurista toimijoista Hesburger kertoo samansuuntaista viestiä.

– Tilanne Hesburgerilla haastavan kevään jälkeen on olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvä. Kehittämämme Hesburger-sovellus ja kotiinkuljetus yhteystyökumppaneiden kautta kasvattavat osaltaan ulosmyyntiämme, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

Kymmeniä uusia ravintoloita

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi uskoo pikaruokamarkkinan kasvavan koronakriisin jälkeenkin, kuten se on kasvanut voimakkaasti viime vuodet.

– Nopean syömisen aalto on tullut Suomeen suhteellisen myöhään muuhun Eurooppaan verrattuna. Sen myötä markkinoille on tullut vauhdikkaasti täysin uutta tarjontaa ja vanhemmat brändit ovat kasvaneet. Erityisesti kalliimman hintaluokan nopea syöminen on laajentanut kenttää, Lappi arvioi.

Vaikka laajentuminen on tapahtunut myös uusien pikaruokabrändien myötä, eivät vanhat ole jääneet jalkoihin. Lapin mukaan pidempään mukana olleet toimijat ovat yhtälailla uudistuneet.

Pikaruokaa myyvissä yrityksissä on halua kasvattaa ravintoloiden määrää. Kaikki neljä STT:n haastattelemaa yritystä näkevät potentiaalia toiminnan laajentamiselle erilaisin tavoin. Kaikki näkevät myös markkinatilanteensa hyvänä.

Kotipizzan Tervanen sanoo yrityksen kasvattaneen markkinaosuuttaan pitsakilpailussa. Kotipizza on kasvanut 280 ravintolan jätiksi ja aikoo kasvattaa verkostoaan 10–15 ravintolan vuosivauhtia.

– Sillä tavalla voimme kasvaa tässä maassa. Se on ollut viiden vuoden aikana vuositasomme. Kun lähdimme vuonna 2015 uusimaan konseptiamme, niin sitä ennen suljimme saman verran ravintoloita vuositasolla. Konseptimme ei ollut tuolloin varmastikaan vielä tarpeeksi kestävä tiettyihin paikkoihin, Kotipizzan Tervanen avaa.

Haastajat kasvavat vauhdilla

Fafa’s tähtää Suomessa pitkällä aikavälillä myös runsaaseen kasvuun. Se on noin kolmessa vuodessa kasvanut jo 12 ravintolasta 45 ravintolaan.

– Tähän vuoteen olemme alun perin jo budjetoineet kasvun osalta maltillisesti. Meidän helppo kasvumme on takana päin, sillä olemme saaneet haltuumme jo haluamamme paikat. Pidemmällä aikavälillä suunnitelmia kuitenkin on. Suomessa haluamme nostaa pidemmällä aikajaksolla ravintolamäärämme sataan, toimitusjohtaja Myllyniemi kertoo.

Suomessa yhdeksää ravintolaa pyörittävän Friends & Brgrsin Fagerholm uskoo, että heillä on tilaa kasvaa kotimaassa.

– Viime vuonna kun teimme yrityskaupan NoHo Partnersin kanssa, kerroimme että lähivuosien aikana haluamme avata yli 30 uutta ravintolaa Suomessa. Näemme, että meillä voi olla Suomessa noin 30–50 ravintolaa muutaman vuoden sisällä. Emme halua myöskään sitä näkemystämme korjata nytkään, Fagerholm linjaa.

Hän sanoo pikaruokamarkkinoiden olevan murroksessa, joka kestää vielä vuosia.

– Jos sanon suoraan, olemme todella tyytyväisiä jo nykyiseen asemaamme.

Fagerholm uskoo markkinan kasvavan ja monipuolistuvan yhä.

– Erityisesti laadukkaaseen nopeaan ruokaan panostava segmentti tulee saamaan osuuksia myös ”perinteisen pikaruoan” markkinasta, Fagerholm arvioi.

Hesburger sanoo kehittävänsä 280 ravintolansa toimintaa Suomessa jatkuvasti. Se aikoo avata pari uutta ravintolaa lähivuosien aikana.

Kasvisruoan harppaus luvassa?

MaRan toimitusjohtaja Lapin mukaan kaupungistuminen on tukenut nykyistä pikaruokamarkkinan kehitystä. Se tukee myös yleisesti koko ravintolasyömistä. Muutoksen sisällä on kuitenkin monia eri syitä. MaRa teettää joka toinen vuosi ravintolaruokailun trenditutkimuksen.

– Tulevana syksynä tulee uusi trenditutkimus. On mielestäni hyvin mielenkiintoista nähdä uusimmassa tutkimuksessa mahdollisia harppauksia, kuten kasvis- ja vegaaniruoan osuudessa kokonaisuudesta. Pari prosenttiyksikköä kasvua on siinä isokin muutos, Lappi pohtii.

– Sellaista hyppäystä ei oltaisi nähty koskaan aiemmin. Trendit muuttuvat yleensä todella maltillisesti.

Keväällä erityisesti korostuneen ruoan ulosmyynnin kasvun lisäksi kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja kasvisruoan kuluttamisen kasvu on huomioitu myös pikaruokabrändien kehityksessä.

Esimerkiksi Hesburger asetti viime vuoden joulukuussa tavoitteekseen, että puolet sen myymistä tuotteista olisi lihattomia vuoteen 2030 mennessä. Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela tiivistää yrityksen uskovan, että ulosmyynnin lisäksi kasvisruokatrendi ja vastuullisuus korostuvat lähitulevaisuudessa. Hesburger kertoo käyttävänsä tulevaisuudessa enemmän uusiutuvaa energiaa, hyvittävänsä tuotteiden hiilijalanjälkiä ja satsaavansa kierrätykseen.

Fafa’sin Myllyniemi sanoo yrityksen syntyneen aiemman kasvisruokatyhjiön täyttämiseksi. S-ryhmän kanssa vuonna 2018 yhteistyön aloittaneen yrityksen tällä hetkellä myymistä annoksista reilu puolet on vegaanisia. Se on myös toiminut tämän vuoden maaliskuusta saakka täysin hiilineutraalisti.

Friends & Brgrs on kytkenyt toimintansa vahvasti kotimaisiin raaka-aineisiin.

– Haluamme myös olla avoimia asiakkaille, sillä kaikilla on täysi oikeus tietää, mitä he syövät, joka tilanteessa, Fagerholm sanoo.