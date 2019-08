Pikkuapollo, kääpiöhopeatäplä ja liuskepaljakkayökkönen kärsivät ilmastonmuutoksesta – perhoslajistomme muuttuu ennätysvauhtia

Pikkuperhosheimoihin kuuluvat lajit ja päiväperhoset ovat uhanalaisimpia perhosiamme, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Syken mukaan ilmaston lämpeneminen ja lajien elinympäristöjen heikentyminen ovat merkittävimmät syyt perhoskantojen muutokselle. Monet näiden heimojen hyönteiset ovat toukkavaiheen ravintokasvispesialisteja. Populaatiot ovat yleensä pienialaisia laikkuja.

– Keväällä 2019 valmistuneessa uhanalaisarvioinnissa Suomessa tavatuista 2 600 perhoslajista 2 362 lajin katsottiin lisääntyvän Suomessa vakiintuneesti, kertoo Syke tiedotteessa.

Vakiintuneista lajeista 421 (17,8 %) arvioitiin uhanalaisiksi.

Elinympäristöt huononevat

Syke kertoo, että edelliseen vuoden 2010 arviointiin verrattuna ilmaston lämpenemisestä kärsivien perhoslajien määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi.

Pohjoinen perhoslajisto on kärsinyt ilmaston lämpenemisestä. Monien boreaalisen havumetsän ja soiden perhosten esiintymisalue on siirtynyt useita satoja kilometrejä pohjoiseen. Erityisesti tunturilajisto on uhattuna, sillä niillä ei ole mahdollisuutta siirtyä pohjoisemmaksi. Syke arvelee noin sadan lajin kärsivän ilmaston lämpenemisestä, ja yli puolella niistä toisena taantumisen syynä on elinympäristöjen heikentyminen.

– Arktiselle liuskepaljakkayökköselle (Xestia lyngei) ilmaston lämpeneminen on vakava uhka. Lajilla tunnetaan vain kolme esiintymää Käsivarren korkeimmilla tuntureilla, ja viimeisen viiden vuoden aikana laji on havaittu vain Urtasvankalta, Sykestä kerrotaan.

Tuntureiden perhosista 80 % on joko uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.

Monenlaisia muutoksia

Pohjoista monilajisempi eteläinen perhoslajisto on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä.

Lämpenemisestä hyötyvät erityisesti jalopuulehdoissa ja perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa elinympäristöissä, kertoo ympäristökeskus.

– Joka viidennen perhoslajin kannoissa on tapahtunut isoja muutoksia kymmenen viime vuoden aikana.

Kaikkiaan 352 perhoslajin luokitus muuttui vuoden 2019 arvioinnissa. Muutoksista 200 tapahtui huonompaan ja 152 parempaan suuntaan. Lisäksi 49 tulokaslajin katsottiin vakiintuneen osaksi Suomen lajistoa.