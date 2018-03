Pikkulasten isillä on monenlaista painetta ja myös omaa terveyttä pitäisi hoitaa, mutta mistä apua?

Leikki-ikäisten lasten isät kokevat stressiä. Paineet liittyvät isyyteen, kasvatukseen ja parisuhteeseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Isäneuvolaan osallistuminen vahvistaa kuulluksi tulemisen tunnetta. Miehet saavat tietoa ja kannustusta huolehtia omasta terveydestään.

Tällainen malli on syntynyt Pohjois-Karjalassa. Vastaavanlaista isäneuvolatoimintaa on ollut myös Vaasassa, jossa palvelua on tarjottu kuitenkin vain vauvan odotusaikana.

– Monet isät rohkaistuvat ottamaan puheeksi omat lapsuuden kokemukset ja oman isäsuhteen sekä nykyisen perhetilanteen, huomasivat terveydenhoitaja (YAMK) Suvi-Sirkku Koivuniemi sekä sosionomi (YAMK) Tuija Raatikainen Karelia-ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä.

He toteuttivat yhteistyössä Siun soten, Kiteen terveyspalveluiden henkilökunnan sekä paikallisten isien kanssa isäneuvolan toimintamallin.

Malli pilotoitiin viime vuonna Kiteellä, missä isäneuvolatoiminta jatkuu edelleen.

Perustuu vapaaehtoisuuteen

Isillä on mahdollisuus yksilökäyntiin ensimmäisen kerran jo lapsen odotusaikana ja toisen kerran silloin, kun lapsi on noin puolivuotias. Jälkimmäisellä käynnillä pohditaan lapsen ensimmäisiä kuukausia ja sitä, miltä isyys ja vanhemmuus tuntuvat.

Lapsen kaksivuotiskäynnille neuvola kannustaa isiä tulemaan yhdessä lapsen kanssa.

Isät ovat kokeneet tulleensa yksilöllisesti huomioiduiksi ja ymmärretyiksi.

Vapaaehtoiset käynnit on otettu vastaan myönteisesti.

Etenkin raskaus- ja imetysaikana isät saattavat kokea jäävänsä ulkopuolisiksi perheen elämässä. He voivat kokea alemmuuden tunnetta osaamisestaan tai isän roolista. Eteen voi tulla vaikeita tilanteita esimerkiksi eron ja etävanhemmuuden myötä.

Isien mielestä on hyvä, että heillä on paikka, jossa he voivat puhua luottamuksella isyyden tuomista tuntemuksista ja lapsen kasvatuksesta sekä puolisoiden välisistä asioista.

Isien osallistuminen lisääntynyt

Terveydenhoitajana työskentelevä Suvi-Sirkku Koivuniemi on tehnyt äitiysneuvolatyötä yli kymmenen vuoden ajan. Isien osallistuminen neuvola- ja perhepalveluihin on lisääntynyt, vaikkakin ammattilainen näkee vastaanotollaan yhä pääasiassa äitejä.

Koivuniemi kokee isien kohtaamisen tervetulleena haasteena.

– Tieto koko perheestä syvenee, kun asiat tulevat esille molempien vanhempien näkökulmista. Isät ovat kokeneet tulleensa yksilöllisesti huomioiduiksi ja ymmärretyiksi. Myös tietoisuus perhepalveluista on lisääntynyt.

Koivuniemi on käynyt kouluttamassa Siun soten äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia. Tavoitteena on, että isäneuvolat otetaan vaiheittain käyttöön koko Siun soten alueella eli 14 kunnassa.

Kiteellä on otettu käyttöön myös iltavastaanotot. Se on kannustanut isiä osallistumaan neuvolakäynneille, Koivuniemi sanoo.