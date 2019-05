Piritta Rantanen vappupuheessaan: Tarvitsemme perhevapaauudistusta, työ ja perhe-elämä on pystyttävä yhdistämään joustavammin – lue koko puhe tästä

Tuore jämsäläiskansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) vaati vappupuheessaan Jämsän Koskenpäällä varhaiskasvatusuudistusta ja perhevapaauudistusta, joka toteutetaan perheiden ehdoilla.

– Työ ja perhe-elämä on pystyttävä yhdistämään joustavammin ja kaikkien suomalaisten osaamista on pystyttävä parantamaan. Koulutus, kehitys ja innovaatiot ovat niitä kulmakiviä, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme pysyy ja pystyy kehittymään, hän sanoi.

Lue Rantasen koko juhlapuhe tästä:

Hyvä juhlaväki, ystävät ja toverit!

Olen iloinen saadessani tulla puhumaan juuri Teille tänä Vappuna, kiitos kutsusta!

Vuosi sitten olin pitämässä Vappupuhetta Joutsan työväentalolla. Se oli oikeastaan ensimmäinen eduskuntavaaleihin tähtäävä tilaisuus Keski-Suomessa ja siitä alkoi aktiivinen kampanjointi tämän kevään eduskuntavaaleihin. Viime vuonna puhuin mm. siitä kuinka sen hetkinen hallitus kurjisti työttömien elämää aktiivimallilla, oli ajamassa neuvoloita palvelusetelimalliin ja kuinka sote-uudistuksessa tavoitteena oli siirtää rahallisia voittoja yksityisten yritysten taskuun.

Erityisen iloinen olen siitä, että tänään saan olla puhumassa teille täällä Koskenpäällä, syvillä juurillani, kertoa siitä kuinka Suomi on äänestänyt huhtikuun vaaleissa muutoksen puolesta. Juureni ovat syvällä Koskenpään perukoilla, isäni vanhemmat ovat täältä kotoisin, Roosinpohjantien varrelta. Pari viikkoa sitten olleet eduskuntavaalit osoittivat, että eriarvoistava politiikka ei ole sitä mitä kansa haluaa.

Hyvät toverit, maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti.

Teknologia kehittyy, globalisaatio ja ilmastonmuutos pakottavat meidät ajattelemaan päätöksentekoakin pidemmälle, kuin neljän vuoden päähän. Globalisaation ja kaupungistumisen jäljet ovat valitettavan hyvin näkyvissä myös täällä Keski-Suomessa ja Jämsässä. Tulevalla vaalikaudella tarvitsemme ratkaisuja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, suomalaisen osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä asioita koko Suomen ja Keski-Suomen asioiden edistämiseksi.

Käydyissä eduskuntavaaleissa selviä voittajia olivat sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Eniten paikkamäärää kasvatti SDP, kuudella lisäpaikalla. Täällä Keski-Suomessa odotettu kolmas paikka jäi harmittavasti saamatta ja analyysi sen toteutumatta jäämiseen on tehtävä. On myös pystyttävä rehellisesti analysoimaan, miksi hyvä galluppien lupaama voitto olikin lopulta kolmen puolueen hyvin tasainen lopputulos. Lopullista tulosta jouduttiin melkein tarkistamaan maaliviivan kuvista.

Hallitusneuvottelut käynnistyvät toden teolla ensiviikolla ja lähtökohtahan on se, että SDP:stä tulee seuraava pääministeripuolue. Neuvottelut eivät varmasti tule olemaan helpot, mutta on olemassa periaatteita, joista SDP ei ole valmis joustamaan. Talouspolitiikan valinnat ovat arvovalintoja ja niiden päämääränä on hyvinvointi jolla luodaan edellytykset vakaalle kasvulle ja työllisyydelle. Politiikan on luotava uskoa ja turvallista näkymää tulevaan kaikille. Tarvitsemme varhaiskasvatusuudistusta ja perhevapaauudistusta, joka toteutetaan perheiden ehdoilla. Työ ja perhe-elämä on pystyttävä yhdistämään joustavammin ja kaikkien suomalaisten osaamista on pystyttävä parantamaan. Koulutus, kehitys ja innovaatiot ovat niitä kulmakiviä, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme pysyy ja pystyy kehittymään.

Eläkeläisten köyhyyteen on puututtava konkreettisilla parannuksilla. Siksi olemme vaatineet mm. sadan euron tasokorotusta kaikkein pienimpiin eläkkeisiin useamman vuoden ohjelmalla. Tavoitteenamme on, että terveyskeskuslääkärin- ja hoitajan vastaanottomaksuista voitaisiin luopua ja jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoitoon. Tänä keväänä olemme myös saaneet lukea toinen toistaan järkyttävämpiä uutisia vanhusten hoivalaitoksista ja niissä ilmenneistä laiminlyönneistä, on arvovalinta, että bisnes ei ohita ihmisoikeutta!

Hyvät ystävät,

me sosialidemokraatit haluamme turvata vanhuksille hyvän ja turvallisen hoidon myös silloin, kun omat voimavarat eivät riitä!

Suomalainen erikoissairaanhoito on maailmallakin arvostettua ja tuotamme huipputuloksia pienin kustannuksin. Palveluntarve tulee kuitenkin kasvamaan ja sote-palveluiden uudistaminen on välttämätöntä. Haasteena on, että samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja palveluntarve kasvaa myös sote-alan ammattilaiset ikääntyvät ja jäävät eläkkeelle. Terveydenhuoltoalalla vuosia vellonut myllerrys on myös vähentänyt kiinnostusta hoitoalan töihin. Tarvitsemme hoitotyön arvostuksen palautusta, työolojen kehittämistä ja riittävää palkkaa myös näistä töistä.

Suomalaiset odottava sote-uudistukselta palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, sujuvia palveluja, terveyskeskusten jonojen purkua ja palvelua jossa tieto kulkee sujuvasti ammattilaisten välillä. SDP.n haluaa sote-mallin jossa julkiset palvelut ja niiden kehittäminen ovat keskiössä. Valinnanvapautta yksityiselle puolelle voimme lisätä mm. palvelusetelimallilla. Sote uudistuksen edetessä on meillä kuitenkin paljon hävittävää, jos Jämsän-malli ei voi jatkua. Tässä kokonaisuudessa on ymmärrettävä, että hallinnolliset mallit eivät hoida potilaita vaan sujuvat käytännöt ja ammattitaitoiset hoitajat. Jämsässä olemme saaneet laadukasta hoitoa ja tämän on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa.

Hyvät toverit,

SDP haluaa investoida Suomeen.

Näiden investointien on oltava talouskasvua ja työllisyyttä tukevia ja liikenneverkot ovat yksi niistä. Nämä investoinnit tukevat talouskasvua ja koko maan kilpailukykyä tulevaisuudessa. Täällä Keski-Suomessa saavutettavuutemme on ensiarvoisen tärkeää. Maakuntaliittokin puhuu kaksoisraiteesta ja sen tärkeydestä teollisuudellemme ja kasvullemme. Väyläverkkomme on kärsinyt alirahoituksesta ja korjausvelkaa on kertynyt teille ja radoille. Eduskuntapuolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että liikenteessä tarvitaan yli hallituskausien menevää 12-vuotista suunnitelmaa, jotta liikennepolitiikan puokkoilusta päästään pitkäjänteiseen kehittämiseen. Alkaneen vaalikauden on tarkoitus parlamentaarisesti valmistella ja hyväksyä ensimmäinen tällainen 12-vuotinen suunnitelma. Tässä Keski-Suomen ja Jämsän on näyttävä vahvasti!

Keski-Suomen väestö on kasvanut enää maahanmuuton avulla ja vain 4 Keski-Suomalaista kuntaa olivat muuttovoittoisia viime vuonna. Kaupungistuminen ja keskittyminen ovat aito ongelma myös meillä. Asuntojen hinnat laskevat muuttotappioisissa kunnissa. Isiemme ja äitiemme perintö ja työn tulos valuu hukkaan, kun asuntojen arvot laskevat huomattavasti. Syntyvyys alenee, koulut tyhjentyvät ja kaupat sulkevat oviaan. Tarvitsemme politiikkaa joka ei vie koulutus- ja työpaikkoja maakuntien keskuksiin vaan koko maakunnan on voitava kehittyä positiivisesti.

Hyvät kuulijat,

nostaisiko SDP veroja kaiken tämän saavuttamiseksi?

Toisin kuin oikeistolle, verotus ei ole SDP:lle pakkomielle. Emme ratkaisisi kaikkea verotuksella tai tarkastele politiikkaa verotuksen kautta. Toisin kuin veropopulisteille – joille veronalennukset ovat kaikkien tutkimustulosten ja todellisuuden vastaisesti mannaa tuottava sampo – meille verotus on yksi työkalu muiden joukossa. Tavoitteemme on kuitenkin muuttaa verotusta, mutta käyttäisimme sitä työkaluna harkiten. Vasaralla hakataan nauloja, mutta sillä ei saa puuta kaadettua. Verotukseemme tavoitteena on luoda reilumpi maailma. Verotuksella on varmistettava, että suomalaiset saavat lähivuosina parempaa koulutusta, parempia sosiaali- ja terveyspalveluita ja päivähoitoa. Eläkeläisille ja muille työelämän ulkopuolisille on tarjottava riittävä toimeentulo, jotta kaikki pysyvät mukana.

Ei ole oikein, että suursijoittajat voivat välttää verot Suomessa kertyneistä tuloista jopa kokonaan. Ei ole oikein, että ulkomaiset pääomasijoittajat hallitsevat suomalaisia sähköverkkoja ja terveyskeskuksia ilman, että maksavat tänne verot voitoistaan. Tavoitteenamme on kestävämpi talous ja se voi tarkoittaa esimerkiksi kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Veroa, jolla voimme vaikuttaa mm. kestävästi tuotetun ruuan hintaan laskevasti. Kaikilla pitää olla varaa kestäviin valintoihin ja kiertotaloutta voidaan tukea palvelujen alemmilla veroprosenteilla.

Hyvät toverit,

asioiden on oltava tulevaisuudessa paremmin kuin ennen! Meidän pitää vaatia uudistuksia, jotka parantavat meidän elämää, eivät heikennä. Tämä kaikki on mahdollista saavuttaa, kun jaamme oikeudenmukaisesti ja reilusti sitä mitä meillä on jaettavana. Tarvitsemme rohkeita tavoitteita ja rohkeita päätöksiä! Te, hyvä juhlaväki, olette osa tätä muutoksen suuntaa!

Arvoisa juhlaväki, hyvät toverit, näillä sanoilla haluan toivottaa Teille kaikille iloista, rentoa ja tulevaisuuteen suuntautunutta Vappua!