Pirkanmaan käräjäoikeus torppasi oikeusapupyynnön Turkin presidentin herjausjutussa – oikeusapu olisi ollut ristiriidassa ihmisoikeusperiaatteiden kanssa

Pirkanmaan käräjäoikeus on päättänyt, ettei Turkille myönnetä oikeusapua tapauksessa, jossa maan presidentti Recep Tayyip Erdogan syyttää turkkilaistaustaista tamperelaismiestä kunniansa loukkaamisesta. Oikeuden mukaan oikeusavun myöntäminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien periaatteiden kanssa.

– Näin ollen asiassa on olemassa ehdoton kieltäytymisperuste oikeusavun myöntämiselle ja tällä perusteella Pirkanmaan käräjäoikeuden on toimivaltaisena viranomaisena evättävä oikeusapu kysymyksessä olevan pyynnön osalta, käräjäoikeuden päätöksessä todetaan.

Turkki pyysi Suomesta oikeusapua tamperelaismiestä vastaan Turkissa nostetun syytteen takia. Miestä syytetään Turkin presidentin herjaamisesta, kansanosan julkisesta halventamisesta ja valtion virkailijan herjaamisesta. Syyte koskee miehen 2016 julkaisemaa Facebook-päivitystä, joka käsitteli Turkin hallintoa ja poliittista järjestelmää.

Pirkanmaan käräjäoikeus piti kirjoitusta poliittisiin erimielisyyksiin liittyvänä provokaationa.

– Kyseessä on sananvapauden rajoissa Facebook-profiilissa julkaistu kirjoitus, jossa on kommentoitu poliittisesta erimielisyydestä johtuen valtion julkisessa virassa toimivia henkilöitä sekä poliittista ryhmää jokseenkin ala-arvoista tyyliä käyttäen. Kirjoituksessa ei kuitenkaan ole kannustettu väkivaltaisuuksiin tai uhattu ketään, oikeus toteaa.

Oikeus myös katsoo, että Turkin pyynnön kohteena olevaa tekoa voidaan pitää "poliittisena rikoksena", jossa pelkona on, että tamperelaismies ei saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Lisäksi, jos tekoa pidettäisiin Suomen lain mukaisena kunnianloukkauksena, syyteoikeus olisi teossa jo vanhentunut.

Turkissa presidentin loukkaamisesta on annettu korkeimmillaan jopa 12 vuoden vankilatuomioita. Turkkilaismedioiden mukaan tutkintapyyntöjä olisi tehtailtu viime vuosina tuhansia.

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostell eet Turkin presidentin loukkaamista koskevan lakipykälän rajoittavan sananvapautta.

Myös saksalaiskoomikkoa syytetty samasta asiasta

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Euroopassa käsitellään Turkin presidentin epäiltyä loukkaamista.

Aiemmin esimerkiksi Saksassa koomikko Jan Böhmermannia on epäilty Turkin presidentin kunnian loukkaamisesta. Tapaus liittyi hänen lukemaansa loukkaavaan runoon presidentti Erdoganista. Turkin presidentinkanslia teki siitä tutkintapyynnön vuonna 2016.

Syyte Saksassa nostettiin vanhan, ulkovaltojen edustajan solvaamista koskevan rikoslain kohdan perusteella, mutta syytteestä luovuttiin lopulta.

Turkin on jo aiemmin kerrottu keräävän tietoja ulkomailla asuvista kansalaisistaan.

Esimerkiksi Saksan viranomaiset ovat arvioineet Turkin harjoittavan muun muassa moskeijoissa laajaa vakoilua, joka kohdistuu Turkin hallituksen "vihollisiksi" katsomiin.

Saksa on myös varoittanut etenkin Saksan turkkilaisia Turkkiin matkustamisesta, koska näillä on riski joutua pidätetyksi maassa kirjoituksista, jotka Saksassa katsotaan "poliittisen vapauden" piiriin kuuluviksi. Osa saksalaisista on jäänyt jumiin Turkkiin juuri Facebookissa julkaisemiensa kirjoitusten takia.