Pirteys päivällä on nuorilla jo harvinaista – ja liian täysi päivä vie yöunetkin

Lukiolaisen päivä kestää neljään. Sen jälkeen haukataan nopeasti välipalaa ja lähdetään harrastuksiin, jotka kestävät puoli yhdeksään. Kotona ollaan vasta iltayhdeksältä, jolloin edessä ovat vielä läksyt. Niiden kanssa hurahtaakin helposti puoleen yöhön, eikä sen jälkeen heti nukuta. Kun kello soi aamulla seitsemältä, väsyttää.

– Energinen olo alkaa olla nuorilla jo harvinainen tila, sillä väsymyksen kanssa kamppailu on jokapäiväistä. Ilmiö on maailmanlaajuinen, sanoo unitutkija, kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu-Katriina Pesonen.

Tutkimusten mukaan jopa 50–90 prosenttia kouluikäisistä nukkuu liian vähän. Tuoreen tutkimuksen mukaan helsinkiläisnuoret nukkuvat viikolla keskimäärin noin seitsemän tuntia ja viikonloppuna noin yhdeksän tuntia.

Liian vähäinen nukkuminen on monisyinen ilmiö ja johtuu Pesosen mukaan vain pieneltä osin pelaamisesta tai älylaitteista. Unen puute koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta erityisesti nuoria. Heidän kohdallaan syyt ovat biologisia ja yhteiskunnallisia. Koska nuoret kestävät muita paremmin väsymyksen tunnetta, he valvovat helposti ohi optimaalisen nukahtamisajan. Nukkumaan mennessä aktivoidutaan sosiaalisessa mediassa ja katsotaan esimerkiksi Netflixiä, jossa on aina houkutus katsoa vielä yksi jakso.

– Nuorten itsesäätelytaidot eivät ole vielä kovin hyvät. Unesta nipistetään helposti aikaa ymmärtämättä, että sillä on seurauksia.

Yhteiskunta taas on muuttunut paikaksi, jossa kaikilla on koko ajan kiire.

– Kiire on kaikilla ja kaikkialla. On aika hurjaa, että monien tutkimukseemme osallistuneiden nuorten elämä on niin täynnä aamusta iltaan.

Unen tärkeydestä terveydelle on puhuttu viime vuosina niin paljon, että aikuiset alkavat jo ymmärtää sen merkityksen, Pesonen arvioi. Nuoret tulevat perässä.

– Unen laatua voi seurata erilaisilla aktiivisuusrannekkeilla ja -sormuksilla, jotka näyttävät konkreettisesti, jos on nukkunut liian vähän tai uni ei ole ollut palauttavaa. Luulen, että tällainen unen seuranta kiinnostaa jatkossa myös nuoria.

Meillä jokaisella on yksilöllinen unentarve. Lasten ja nuorten normaali unimäärä voi vaihdella jopa yli kolme tuntia yössä. Uusien yhdysvaltalaisten suositusten mukaan alakoululaisten tulisi nukkua 9–11 tuntia ja nuorten 8–10 tuntia yössä.

– Jos nuori nukkuu vain seitsemän tuntia yössä, vaikka tarve olisi yhdeksän tuntia, viikossa syntyy iso univaje. Sitä ei voi kuitata kokonaan nukkumalla pitkään viikonloppuisin.

Oman lapsen tai nuoren unitarpeen voi päätellä parhaiten päiväaikaisesta jaksamisesta. Onko olo aamulla väsynyt? Pysyykö vireystila yllä koko päivän? Onko nukahtaminen nopeaa illalla?

Iltavirkkuuden on todettu pahenevan nuoruudessa erityisesti heillä, joilla on jo lapsena ollut taipumusta keskimääräistä myöhäisempään vuorokausirytmiin.

– Sitten on myös nuoria, joiden vuorokausirytmi on aivan sekaisin. Kun yöunta kertyy jatkuvasti liian vähän, koulumotivaatio laskee, suoritukset heikkenevät ja nuori saattaa tippua koulupolulta pois. Jos näin tapahtuu yhdeksännellä luokalla, syrjäytymisriski on iso.

Nuorta ei voi kuitenkaan pakottaa nukkumaan, vaan kaikki lähtee nuoren motivaatiosta.

– Vanhempien kannattaa jutella nuorten kanssa unen merkityksestä.

Älylaitteita Pesonen ei pidä unen pahimpina vihollisina. Ne voivat tarjota myös rauhoittavia sisältöjä, kuten musiikkia.

– Tutkimusten mukaan uneen eivät vaikuta juurikaan laitteiden fysikaaliset ominaisuudet vaan erityisesti niiden käyttö. Jos laitteelta odottaa koko ajan jotain kilahdusta tai sisältö pitää muuten virkeänä, uni heikkenee.

Aivotoimintaa virittävät pelit saattavat kiihdyttää joitakin lapsia ja nuoria, mutta eivät kaikkia.

– Toki jos pelaa ennen nukkumaan menoa monta tuntia, on sama kuin kävisi hikitreeneissä. Nukahtaminen häiriintyy.

Pesonen neuvoo sulkemaan kaikki älylaitteet viimeistään tuntia ennen tavoiteltua nukahtamisaikaa. Puhelimissa voi käyttää rajoittimia, jolloin viesteistä ei tule enää ilmoituksia tietyn kellonajan jälkeen.

Älylaitteiden sininen valo ei ole Pesosen mukaan niin merkittävä unen riskitekijä kuin usein ajatellaan. Sinisen valon voi myös suodattaa älylaitteista.

– Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valoille. Jotkut reagoivat jo kattovalaisimiin voimakkaasti. Lisäksi jos valolle altistuu kunnolla aamulla, sinisen valon vaikutus illalla on pienempi.

Kaikissa perheissä, joissa on nuoria, pitäisi olla kirkasvalolamppu, Pesonen sanoo.

– Kirkasvalolampun valo kertoo elimistölle erityisesti pimeään aikaan, että nyt on aamu ja ohjelmoi illan melatoniinin erittymisen aikaisemmaksi. Illalla kodin kaikki valot kannattaa himmentää niin, että keho ymmärtää käydä yöpuulle.