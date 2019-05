Pisla keskittää lisää Viitasaarelle – kymmenkunta uutta työpaikkaa

Viitasaarelainen Pisla Group Oy keskittää Suomen lähetystoiminnot Viitasaarelle. Pienrautatuotteistaan tunnettu Pisla investoi seuraavan kahden vuoden aikana Viitasaarelle 1 500 neliöä uutta tilaa ja lisää automaatiota logistiikkakeskukseensa.

Järjestelyn yhteydessä Pisla Groupin tytäryhtiö Opa Muurikka Oy:n tuotanto, pääkonttori ja myymälä siirtyivät kesäkuussa uusiin tiloihin Mikkelissä. Samalla valmiiden tuotteiden varastointi- ja lähetystoiminnot siirtyvät Viitasaarelle.

Järjestely tuo Viitasaarelle kymmenkunta uutta työpaikkaa. Mikkelissä työvoimajärjestelyt tehdään ilman irtisanomisia.

Pisla Group Oy:n pääpaikka on Viitasaarella. Siellä yritys työllistää 70 henkeä. Konsernin koko henkilöstön määrä on 250. Pislan liikevaihto on 35 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on Viitasaaren lisäksi tuotantoa myös Ruotsissa ja Puolassa sekä myyntiorganisaatiot Venäjällä, Tsekissä ja Baltiassa.