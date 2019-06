Pitkä vääntö sai yllätyskäänteen: Silkkiperäntien loppuosa yksityistettiin Kinnulassa vastoin kunnanhallituksen esitystä

Kinnulan kunnanvaltuusto päätti vastoin kunnanhallituksen esitystä, että Silkkiperäntien loppuosa kunnallistetaan vuoden 2020 alusta. Esityksen teki Ilpo Linna (kesk.) Juha Urpilaisen (sd.) kannattamana. Linnan esitys voitti kunnanhallituksen esityksen äänin 9–6.

Asia oli esillä tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Silkkiperäntie oli alunperin valtion ylläpitämä tie, mutta muutama vuosi sitten se yksityistettiin. Ilpo Linnan mukaan yksityistämisestä ja tienhoidosta on tullut kohtuuttomia kustannuksia muutamien tiellä asuvien harteille. Tie on monien käyttämä läpikulkutie Perhoon ja Salamajärven kansallispuistoon ja Koirasalmen luonnonpuistoon, joten tiellä on normaalia vilkkaampaa liikennettä.