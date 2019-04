Pitkän ihmissuhteen raunioilla paikkaansa etsinyt Juho Kautto löysi Rautionmäeltä tukiverkoston ja metsää – kolmas yritys vei äänekoskelaisen eduskuntaan

Kelirikkoinen tie rouhii auton alustaa, ja tiheä talousmetsä on vilkkunut ikkunoista jo pitemmän tuokion. Vieressäni valokuvaaja Katrina Hämäläinen nauraa hilpeänä suustani karanneelle tokaisulle, että kyllä sen täytyy olla alfauros, joka täältä on itselleen naisen houkutellut.

Kansanedustajaksi valittu Juho Kautto (vas.) on piilopirttinsä pihalla vastassa, ja naurahtaa saadessaan tietää Hämäläisen hymyn syyn.

– En minä häntä Rautionmäeltä löytänyt. Naisystäväni on näihin maisemiin tuontia, selittää Kautto ja saman tien kahden aikuisen tyttären isä vakavoituu.

– Tämä on hyvin yhteisöllinen kylä. Pitkän ihmissuhteen raunioil­la etsin paikkaani, ja täältä surutyöhön tueksi löytyivät tutut sekä sosiaalinen verkko. Ostin tämän hehtaarin tontin ja rakennukset perikunnan veljeksiltä nopealla kaupalla huoltoaseman kahvilassa. Halusin pääkaupunkiseudulta itselleni tärkeään metsään, Kautto toteaa ja 60 neliön pirtin ikkunasta aurinko pehmentää kahvipöydässä istuvan vaikuttajan piirteet.

Kautto pääsi eduskuntaan kolmannella yrityksellä. Tukea mies sai yli puoluerajojen ja myös muilta paikkakunnilta. Tulos vetää miehen nöyräksi.

Äänekoskella syntynyt ja Markkamäessä varttuneen miehen työ- ja poliittinen ura ovat johdonmukainen taival. Koulutaivalta seurasi paperiprosessihoitajan tutkinto sekä alan työt usealla paikkakunnalla, pisimpään Äänekoskella. Poliittinen koti löytyi SKDL:n jäänteistä ja vasemmistoliitosta. Kunnallispolitiikassa mies on Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, pitkän linjan vaikuttaja sekä neuvotteluratkaisujen hakija.

– Kotini ei ollut poliittinen, mutta sain arvokasvatuksen. Sen mukaan pitää ensimmäiseksi huolehtia niistä, jotka eivät itse pysty itsestään huolehtimaan. En kuulu kirkkoon, mutta nykyisin kirkon diakonia tekee todella hyvää työtä. Tiedän nyt omakohtaisesti, millaista on elää kitkutella työttömyysturvalla ja täytellä aktiivimallin hakemuksia, Kautto pohtii.

Paperiliiton työehtosihteerinä pitkään toiminut mies uskoo saaneensa tavanomaista paremmat lähtökohdat kansanedustajan työhön. Ammattiyhdistysaktiivilla sekä puolueensa 2. varapuheenjohtajalla on hyvät verkostot valmiina. Valiokunnista miestä kiinnostavat erityisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä viestintä- ja liikennevaliokunta. Äänekosken seutukuntaan liittyvät teemat ovat sellaisia, jotka eivät ole ristiriidassa muiden keskisuomalaisedustajien kanssa.

– Henkilöliikenne pitäisi saada raiteille ja pohjoisen Keski-Suomen infra kuntoon. Pokehan meillä jo onneksi on. Äänekoskelaisten nuorten opiskelumahdollisuuksia tulisi kohentaa mahdollisuudella suorittaa kotipaikkakunnalla ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja, linjaa Kautto poismuuttoa paikkakunnalta hillitseviksi tavoitteiksi.

Rautionmäen piilopirtti on selkeä vastapaino Arkadianmäen työpaikan mukanaan tuomaan sosiaaliseen vilinään.

– Minulla on pari koiraa, joiden kanssa tulee liikuttua metsässä. Sienestän ja marjastan, mutta en metsästä. Pidän linnuista ja ruokin niitä. Pesäpönttöjä tontilla on puolenkymmentä. Vanhempani asuvat ihan lähellä. Sinne olemme saaneet aikaiseksi pienen marjatilan. Järvenpäästä katselen kakkosasuntoa. Toinen tytär asustelee siellä, ja paikkakunta on minulle hyvin tuttu Paperiliiton työvuosilta, Kautto kertoo.