Pitkäperjantain jumalanpalvelus tulee Keltinmäen kirkosta – seuraa suoraa lähetystä tästä kello 10

Jyväskylän seurakunta lähettää tänään Keltinmäen kirkon pitkäperjantain jumalanpalveluksen suorana lähetyksenä verkossa.

Lähetys alkaa kello 10 ja sitä voi seurata Jyväskylän seurakunnan Youtube-tilillä tai tässä jutussa yllä näkyvällä videolla.

– Pitkäperjantaina Jeesuksen risti on keskiössä. Risti on uskomme keskeisin vertauskuva. Siinä meillä on syntiemme anteeksiantamus, armo ja rakkaus, uudelleen aloittamisen mahdollisuus, toivo iankaikkisesta elämästä taivaan valoisassa kodissa, seurakuntapastori Marika Närhi toteaa jumalanpalveluksen saatesanoissaan.

Liturgina pitkäperjantain jumalanpalveluksessa toimii Marika Närhi, kanttoreina ovat Heli Nieminen ja Petri Lintunen, tekstinlukija on Aila Koivurova, esirukouksen lukee Seppo Tauren ja suntiona toimii Eeva Kortepuro.

Keskisuomalainen välittää Jyväskylän seurakunnan jumalanpalveluksia pääsiäisen aikaan

pe 10.4. Pitkäperjantai, Keltinmäki kello 10, suora lähetys

la 11.4. Pääsiäisyön jumalanpalvelus, Keltinmäki, tallenne