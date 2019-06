Pk-yritykset eivät lämpene isyysvapaiden kasvattamiselle, ilmenee Suomen Yrittäjien kyselystä

Yli puolet pienistä ja keskisuurista yrityksistä suhtautuu kielteisesti isyysvapaiden pidentämiseen. Asia ilmenee pk-yrityksiä edustavan Suomen Yrittäjien teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin puolet katsoi, ettei isän kiintiötä tulisi pidentää siten, että vanhempainvapaat jakautuisivat tasan äidin ja isän kesken. Noin neljännes yrityksistä suhtautui asiaan myönteisesti.

STT kertoi tällä viikolla, että hallituksen kaavailema perhevapaauudistus olisi pidentämässä etenkin isien vanhempainvapaata useammalla kuukaudella. STT:lle kommentoineet kansanedustajat tulkitsivat, että hallitusohjelman kirjaus velvoittaa tavoittelemaan vähintään 5+5+5-mallia.

Mallissa isällä ja äidillä olisi kummallakin viiden kuukauden kiintiö, ja jäljelle jäävän viisi kuukautta vanhemmat voisivat jakaa haluamallaan tavalla. Esimerkiksi keskusta tulkitsee niin, että vanhempien kesken jakautuva vanhempainvapaa kestäisi kuusi kuukautta.

Nykyisen äitiysvapaan kesto on noin 4,2 kuukautta ja isyysvapaa on noin 2,2 kuukautta. Lisäksi perheiden käytettävissä on noin kuuden kuukauden vanhempainvapaa, mistä vanhemmat voivat sopia vapaasti.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä vajaa puolet kannatti ja viidennes vastusti nykymallia.

Kantar TNS :n toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu tuhat pk-yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vanhempainvapaat leivotaan kolmikannassa

Hallitusohjelmassa ei puhuta konkreettisista kuukausista mitään, mutta perustavoitteet ovat siinä selvät. Hallitus haluaa toteuttaa perhevapaauudistuksen niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä osuuksia ja isille korvamerkittyjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään.

Hallitus myös haluaa, että molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan isien vapaita pyritään kasvattamaan, mutta asiassa kuullaan myös työmarkkinaosapuolia.

– Hallituksen kotimainen tahtotila on se, että myös miehille tulee viisi kuukautta vapaata, mutta me haluamme kunnioittaa kolmikantaista valmistelua tämän asian suhteen, Rinne sanoi keskiviikkona.