Plusasteita on ollut tänään Lapissa asti, Raumalla mitattu ajankohdan lämpimin lukema 60 vuoteen

Tänään on koko maassa vallinnut hyvin lauha läntinen ilmavirtaus ja sää ollut ollut laajalti aurinkoinen ja poutainen. Plusasteita on mitattu Lapissa asti, nollan vaiheilla on oltu vain Lapin pohjoisosissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Rauman Pyynpäällä mitattiin aamuyöllä 8,4 lämpöastetta, mikä on ajankohdan lämpimin lukema 60 vuoteen. Helmikuun lämpöennätystä ei kuitenkaan vielä hätyytelty, sillä Helsingissä mitattiin 28. helmikuuta vuonna 1943 peräti 11,8 astetta.

Jalankulkijoita varoitetaan tänään eteläisessä Suomessa ja rannikkoalueiden maakunnissa erittäin liukkaista jalkakäytävistä. Liukkaus johtuu jään päällä olevasta vedestä. Liukastumisriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan tällöin huomattava.

Yön aikana leviää lumisateita Lappiin, ja tällöin siellä on pikkupakkasta. Muualla ollaan edelleen plussan puolelle, joskaan sää ei ole huomenna yhtä lämmin kuin tänään.