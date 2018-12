Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lähettää tiedotteen: Pietarsaaren alueella on todettu tuhkarokkotapaus. Tartunnan saanut koululainen on ehtinyt olla koulussa pari päivää ennen oireiden ilmenemistä ja altistuneita on paljon.

Tieto alkaa kulkea THL:n ja Vaasan sairaanhoitopiirin välillä. Millainen rooli kullakin toimijalla on? Kuka kommunikoi ja kenen kanssa? Miten tiedotetaan, minne perustetaan rokotuspisteitä?

On täyttä sattumaa, että THL harjoitteli elokuussa ensimmäistä kertaa tuhkarokkoepidemiaan varautumista. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio on nyt tyytyväinen, että harjoitus on tehty. Kun Pietarsaaren kyljessä Luodossa todettiin torstaina esikouluikäisen ilmeisesti ulkomaanmatkalta saama tuhkarokkotartunta, kaikki osapuolet tiesivät, miten toimia.

Sattumaksi ei voi kutsua sitä, että harjoituskumppaniksi valikoitui juuri Vaasan sairaanhoitopiiri ja Pietarsaari. Alueella on muuta Suomea alhaisempi rokotuskattavuus.

– Halusimme harjoitella toimintaa laajamittaisen epidemian varalta, ja realistinen skenaario on sellaisella alueella, jossa rokotuskattavuus on matalampi, Kontio selittää.

Luodossa jatketaan rokotuksia

Luodossa on jatkettu ylimääräisten rokotteiden antamista tuhkarokolle altistuneille. Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo STT:lle, että suurin osa altistuneiksi tiedetyistä on tavoitettu. Sairastuneen lapsen perhe ja rokottamaton lähipiiri ovat karanteenissa.

Altistuneita on myös esikoulussa, päiväkodissa ja paikallisella rukoushuoneella. Rukoushuoneella altistuneista kaikkia ei välttämättä voida tavoitella, koska osallistujista ei ole nimilistaa.

Ekstrarokotteita on Sjöströmin mukaan annettu MPR-rokottamattomille sekä lapsille, jotka eivät ikänsä vuoksi tai muusta syystä vielä ole saaneet kakkosrokotetta. MPR-rokote suojaa tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, ja kansallisen rokoteohjelman mukaan se annetaan 12–18 kuukauden ja 6 vuoden iässä.

Alle 6-vuotiaille on siis annettu kakkosrokote etukäteen. Sjöström sanoo, että jos edellisestä rokotuksesta on aikaa 2–3 vuotta, nyt saatava kahden rokotteen suoja on riittävä eikä 6-vuotisrokotetta enää tarvita. Jos ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähemmän aikaa, lisärokotteen tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Mahdolliset uudet tartunnat käyvät Sjöströmin mukaan ilmi ensi viikolla. Taudin itämisaika on yli viikon, eli tartunnan saaneilla ei välttämättä vielä ole oireita.

Rokotuskattavuus Luodon kunnassa on vain 75 prosenttia, kun se koko Suomessa on 95 prosenttia. Sjöström kertoi STT:lle eilen, että osa altistuneista ei ole ottanut rokotetta tarjottaessa vaan sanoo mieluummin sairastavansa tuhkarokon.

Rokotusvajetta on myös maailmalla

Luoto ei ole ainoa maailmankolkka, jossa kaikki eivät suostu rokotuksiin. Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti juuri torstaina eli Luodon tartunnan toteamispäivänä, että aukot rokotuskattavuudessa ovat aiheuttaneet tuhkarokkotapausten piikin maailmanlaajuisesti. Euroopassa syynä on WHO:n mukaan rokotteista leviävä väärä tieto, kun taas esimerkiksi Venezuelassa taustalla on terveydenhuoltojärjestelmän romahtaminen.

THL:n Kontio korostaa, että tilanne Suomessa on ollut pitkään todella hyvä ja alueelliset erot ovat pysyneet samankaltaisina jo pitkään. Erityisen hyvin otetaan pikkuvauvoille annettavaa viitosrokotetta, joka suojaa muun muassa poliolta, kurkkumädältä ja jäykkäkouristukselta.

Rokotusohjelman ajoitusten Kontio sanoo perustuvan tarkkaan harkintaan. Suomessa esimerkiksi MPR-rokotetta on alusta asti annettu kaksi annosta, vaikka joissakin Euroopan maissa rokottaminen aloitettiin yhdellä.

– Näin taudit saatiin eliminoitua Suomesta todella nopeasti, Kontio toteaa.

Rokotevastaisuudelle on Kontion mukaan monia syitä. Hän pitää tärkeänä, että syitä käydään vanhempien kanssa läpi ja mahdolliseen epätietoisuuteen puututaan.

Jotkut vanhemmat eivät halua aiheuttaa rokotteella lapselle kipua ja haluavat välttää mahdollista kuumeen nousua. Toiset eivät pidä ajatuksesta, että lapsi altistuu rokotteen sisältämille aineille.

– Jos lapsi kohtaa luonnontaudin, viruksen sisältämät ainemäärät ovat tuhatkertaisia, Kontio huomauttaa.