Pohjanmaalla Luodon kunnassa on jatkettu ylimääräisten rokotteiden antamista tuhkarokolle altistuneille. Pietarsaaren johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo STT:lle, että suurin osa altistuneiksi tiedetyistä on tavoitettu. Rukoushuoneella altistuneista kaikkia ei välttämättä voida tavoitella, koska osallistujista ei ole nimilistaa.

Esikouluikäisellä lapsella todettiin tuhkarokko Luodossa torstaina. Sairastuneen lapsen perhe ja rokottamaton lähipiiri ovat karanteenissa. Altistuneita on myös esikoulussa, päiväkodissa ja paikallisella rukoushuoneella.

Ekstrarokotteita on Sjöströmin mukaan annettu MPR-rokottamattomille sekä lapsille, jotka eivät ikänsä vuoksi tai muusta syystä vielä ole saaneet kakkosrokotetta.

Itämisaika on yli viikon

MPR-rokote suojaa tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, ja kansallisen rokoteohjelman mukaan se annetaan 12–18 kuukauden ja 6 vuoden iässä.

Alle 6-vuotiaille on siis annettu kakkosrokote etukäteen. Sjöström sanoo, että jos edellisestä rokotuksesta on aikaa 2–3 vuotta, nyt saatava kahden rokotteen suoja on riittävä eikä 6-vuotisrokotetta enää tarvita. Jos ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähemmän aikaa, lisärokotteen tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Mahdolliset uudet tartunnat käyvät Sjöströmin mukaan ilmi ensi viikolla. Taudin itämisaika on yli viikon, eli tartunnan saaneilla ei välttämättä vielä ole oireita.

Rokotuskattavuus Luodon kunnassa on vain 75 prosenttia, kun se koko Suomessa on 95 prosenttia. Sjöström kertoi STT:lle eilen, että osa altistuneista ei ole ottanut rokotetta tarjottaessa vaan sanoo mieluummin sairastavansa tuhkarokon.