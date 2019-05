Pohjois-Karjalan sähköviat yritetään korjata tämän päivän aikana

Pohjois-Karjalassa oli kello 13:n aikaan vielä noin tuhat asiakasta ilman sähköjä eilisen ukkosmyräkän jäljiltä. PKS Sähkönsiirrosta kerrottiin, että tavoitteena on saada viat korjattua tämän vuorokauden aikana, mutta että joidenkin yksittäisten kohteiden korjaus voi venyä huomisen puolelle.

– Siellä on luultavasti ollut syöksyvirtauksia useammassa paikassa. Siellä on alueita, joissa on kymmeniä puita kaatunut ihan vierekkäin. Myös pylväitä on mennyt poikki, kertoi suurhäiriöjohtaja Matti Pesonen STT:lle.

Pesosen mukaan vahingot ovat keskittyneet Kiteelle ja lähiseuduille.

– Korjausryhmiä ja kaivinkoneita on kyllä saatu tänään töihin, mutta ne pahimmat tuhot ovat hitaita korjata.

Pahimmillaan sähköttä oli eilen illalla noin 8 000 asiakasta.

Lehmät vaarassa karata

Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kerrottiin aiemmin, että pahimmillaan useita kymmeniä puita kaatui samaan kasaan teille ja sähkölinjojen päälle. Muun muassa valtatie 6:lla liikenne oli yön aikana poikki. Puut rikkoivat myös pienten rakennusten kattoja.

Puita oli kaatunut myös junaraiteiden päälle, ja tuhoja korjattiin yhdessä Rataliikennekeskuksen kanssa. Puhoksella sähköradan vauriot saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriön takia kaksi henkilöjunaa korvattiin linja-autoilla Kesälahti–Joensuu-välillä.

Kiteellä kaatuneet puut rikkoivat myös lehmien aitauksen niin, että eläimet olivat vaarassa karata. Pelastuslaitos sai kuitenkin tilanteen hallintaan ennen kuin lehmät ennättivät karkuteille.