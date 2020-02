Pohjois-Savossa kadonnut helsinkiläisnainen seurusteli henkirikoksesta epäillyn miehen kanssa – kaksikko ajeli kesällä pitkin Suomea, mutta mies palasi yksin pääkaupunkiin

Poliisilla on yhä vahvemmat perusteet epäillä, että Pohjois-Savossa kadonnut 35-vuotias Saara Arva on joutunut henkirikoksen uhriksi, poliisi tiedottaa. Arva katosi Vesannolla syyskuussa. Aluksi tapausta tutkittiin katoamisena, mutta pian tutkinta muuttui henkirikostutkinnaksi. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vanginnut Arvan taposta epäiltynä eteläsuomalaisen keski-ikäisen miehen.

Miestä on kuulusteltu lähes viikottain ja mies väittää kivenkovaan uskovansa, että Arva on edelleen elossa, kertoo rikosylikomisario Mikko Lyytinen STT:lle Itä-Suomen poliisista.

– Mitkään seikat poliisin taholta eivät tue sitä, Lyytinen sanoo.

Poliisi on kuulustellut tai puhuttanut runsaasti todistajia. Poliisille on muun muassa selvinnyt, että Arva ja mies olivat liikkuneet viime kesän Vesanto–Tervo–Konnevesi -akselilla Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueella. He ovat leiriytyneet useissa eri paikoissa, muun muassa metsäpalstoilla ja vesistöjen läheisyydessä.

– Miehellä ja Arvalla on ollut jonkinnäköinen seurustelusuhde ja ovat lähteneet Helsingistä liikkeelle ja ajelleet autolla ympäri Suomea ja pitkälti viettäneet aikaa Vesannon ja sen lähikuntien ympäristössä, mistä havaintoja on saatukin tästä pariskunnasta, Lyytinen sanoo.

Viimeisin havainto elokuun lopulla

Vangittu mies palasi syksyllä yksin Helsinkiin. Hän on Lyytikäisen mukaan kertonut, että Arva suutahti jostakin ja lähti kävelemään hiekkatietä pitkin Pohjois-Savossa.

– Mies on meille kartasta näitä paikkoja näyttänyt, missä tämä olisi tapahtunut. Siihen liittyen on tietysti saatu näitä lausuntojakin paikkakuntalaisilta, Lyytikäinen kertoo.

Poliisin kuulemat todistajat olivat havainneet Arvalla ennen katoamistaan muun muassa kasvoissa vammoja, jotka ovat mahdollisesti syntyneet pahoinpitelyn seurauksena. Vangittu mies ei ole kommentoinut vammojen syntyperää millään tavalla.

Poliisi on haarukoinut mahdollisen henkirikoksen tapahtuma-ajan ihmisten havaintoja ja muita tutkintakeinoja yhdistelemällä. Viimeisin havainto Arvasta on tehty 31. elokuuta iltapäivästä Neiturin kanavalla Vesannolla.

– Yhteydenotot omaisiin syyskuun alun jälkeen ovat loppuneet. Ei löydy mistään apteekeista, Kelalta tai esimerkiksi sairaaloista viitteitä, että uskoisimme hänen olevan elossa enää, Lyytikäinen sanoo.

Poliisi uskoo, että henkirikos olisi tapahtunut maastossa, ja jatkaa edelleen vainajan etsimistä niistä oletetuista paikoista, missä kaksikko on kesää viettänyt.

Poliisi pyytää lisähavaintoja varsinkin 31.8.–1.9.2019 väliseltä ajalta Saara Arvan ja hänen seurassaan olleen miehen liikkumisesta sekä Arvan kasvovammoista. Kaksikko on liikkunut poliisin mukaan mustalla Audi-merkkisellä henkilöautolla.