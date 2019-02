Pohjois-Savosta löytyi Euroopan vanhin maakotka – kotkanestorilla ikää yli 34 vuotta

Pohjois-Savossa tavattiin Euroopan todennäköisesti vanhin maakotka tammikuun lopulla. Luontokuvaaja Ari Komulainen nappasi tuolloin kuvan maakotkasta, jonka vasemmassa jalassa oli rengas.

Koska renkaan numeron pystyi lukemaan kuvasta, Komulainen teki siitä ilmoituksen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistoon. Kävi ilmi, että maakotka oli rengastettu yli 34 vuotta aiemmin keväällä Pohjois-Pohjanmaalla. Naaraskotka oli pesän ainoa poikanen.

Kyseessä on vanhin maakotka, joka koskaan on merkitty Euroopan rengastustoimistojen kattojärjestön Euringin tilastoihin. Suomen lintujen ikäennätystilastoissa vain eräät etelänkiisla ja harmaalokki ovat muutamia kuukausia tätä maakotkaa vanhempia. Vanhin Euroopassa tavattu lintu on miltei 51 vuoden ikäisenä löydetty pikkuliitäjä.

Suomessa maakotkat ovat hyvin harvinaisia; pesimäkanta on kooltaan noin 300–400 paria.