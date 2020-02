Pohjoisen junat vetivät matkustajia tammikuussa

Junamatkojen suosio on jatkanut kasvuaan alkuvuonna. VR:n mukaan tammikuussa kotimaan kaukojunissa tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa, joka on 11 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lisäksi hiihtolomakausi on täyttänyt junia myös helmikuussa.

Eniten tammikuussa matkustettiin Helsingin ja Oulun välillä, jossa kasvua oli 44 prosenttia. Lisäystä oli myös etenkin Helsingin ja Rovaniemen välisissä matkoissa sekä Helsingin ja Jyväskylän välisissä matkoissa.

VR pitää kasvun syynä muun muassa lisättyä vuorotarjontaa, nopeita matka-aikoja ja junan ilmastoystävällisyyttä. Esimerkiksi vuoden 2016 tammikuusta kaukojunamatkojen määrä on kasvanut 40 prosenttia.

VR:n mukaan kaukoliikenteessä täsmällisyys oli tammikuussa 89,7 prosenttia, joka on paras taso sitten huhtikuun 2016.