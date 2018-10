Pohjoisessa sadetta, maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen pilvipoutaa

Tänään on luvassa sateinen ja pilvinen päivä suuressa osassa maata. Sadetta on tiedossa lähinnä maan pohjoisosissa, kun sadealue saapuu aamulla lännestä ja liikkuu päivän aikana Lapin yli. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateita on luvassa Pohjanmaalla asti, mutta maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa.

Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 7–11 astetta ja pohjoisessa 1–8 astetta.

Lämpötiloissa ei tapahdu kovin suuria muutoksia alkuviikolla, mutta viikon puolivälin jälkeen sää selvästi kylmenee. Tuolloin etelässäkin alkaa viisi astetta olla tiukassa, ja pohjoisessa pysytään pakkasen puolella jopa päiväsaikaan.