Poikkeuksellinen puutalokokonaisuus hurmaa: Killinkoskella vaalitaan aineellista ja aineetonta perintöä

Killinkosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Postinen sompailee Jeepillään taajaman pääraittia ja esittelee näkymiä: Miljoonapytinki, vanha makaronitehdas, Örnellin talo, Tannerin talo, ajurin mökki, keskus, Mammala, Romppala, vanha pappila...

Kylää halkovan kilometrisen Inkantien varressa olevat, toinen toistaan viehättävämmät puutalot ovat paljolti museaalisella rakennuskaavalla suojeltuja, ja seutu on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaiken kruunaa massiivinen Wanha tehdas, joka on nyt kulttuuri-, matkailu-, museo- ja tapahtumakeskus.

– Pyrimme vaalimaan sekä aineellista että aineetonta perintöä. Teolliseen perinteeseen liittyy tehdasrakennuksia ja niiden johtajien ja työläisten asuntoja. Aineeton perinne selvittää, miten teollistuminen vaikutti kylään, sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin, asumiseen, pukeutumiseen ja järjestöihin.

– Killinkoskella oli enimmillään, 1950-luvulla, yli 3 000 asukasta. Teollisia työpaikkoja oli noin 500, kun toiminnassa olivat muun muassa puuhiomo, nauhatehdas, mylly, saha ja höyläämö. Nyt asukkaita on kolmisensataa.

Parikymmentä vuotta toimineen kyläyhdistyksen päätyömaa on yli 5 000-neliöinen, kaupungin omistama Wanha tehdas, suojelukohde sekin. Yhdistyksellä on runsaasti omaakin omaisuutta, muun muassa Inkan nauhatehtaan vanhoja johtajien ja työväen asuntoja, entisiä pankki- ja liikekiinteistöjä, rivitalo, 0,5-hehtaarinen luonnonpuisto ja kuntorata.

Teollisuusperintöseura myönsi äskettäin Killinkosken kyläyhdistykselle valtakunnallisen, 2–4 vuoden välein jaettavan Teollisuusperintöpalkinnon. Kylä- ja tehdaskierros Postisen vanavedessä vakuuttaa valinnan osuneen nappiin.

– Ensimmäinen teollistaja oli vuori-insinööri Petter Gustaf Holm. Hän perusti kehruutehtaan ja kutomon vuonna 1886, makaronitehtaan 1895 ja nauhatehtaan 1898. J. W. Enqvistin massatehdas, puuhiomo, tuli vuonna 1908. Lisäksi oli pienempiä laitoksia, kuten paloletkutehdas. Miljöön kannalta tärkeä oli nauhatehtaan osakas, arkkitehti Josef Stenbäck, joka suunnitteli tehtaan rakennuksia ja 1920 valmistuneen puukirkon, Postinen kertoilee.

Teollisuuden hän toteaa perustuvan Vuolteen ja Metterin järvet yhdistävään jokeen ja sen Killinkoskeen. Kosken putouskorkeus on yhteensä 23 metriä, joten vesivoimaa oli ja on tarjolla.

– Nykyisin koskea ei juuri näy, sillä se on padottu ja menee pitkälti kalliotunnelissa.

Kyläyhdistyksen johtokunta on 10-henkinen, mutta toimeen tarttuvat muutkin kyläläiset. Työtä on paljon jo siksikin, että Wanha tehdas toimii osin ympärivuotisesti. Yhdistys on ottanut kontolleen myös monia muita kylää vireyttäviä tehtäviä, koska ”muuten niistä ei näyttänyt tulevan yhtään mitään”.

Tärkeäksi yhteistyökumppaniksi Postinen nimeää nykyisen Inkan nauhatehtaan, jolla on uudet tilat vanhan vieressä. Tehtaanmyymälä kuuluu Wanhan vetonauloihin.

– Hommailen Wanhalla tehtaalla päivittäin useita tunteja, mutta ei tämä työtä ole, vaan ihan vapaaehtoista, Postinen painottaa.

– Parhaimmillaan yhdistys on työllistänyt 50 henkilöä vuodessa, tälläkin hetkellä työllistettyjä on 17.

Wanha tehdas on uskomaton museoiden ja näyttelyiden kokonaisuus: nauhateollisuusmuseo, Suomen kameramuseo Kamerataivas, Killin Kalleria, kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan (1941–2003) muistoateljee, Killin parturi-kampaamo -kylämuseo, Valokuvaamo Tenhola, VPK:n vanhan palokaluston näyttely, nostalgisia leluja, kirpputoreja, lakkautettujen kyläkoulujen opetustarvikkeita ja Kuppila. Tuorein houkutin on viime vuonna avattu Into-keskus, joka esittelee virtolaissyntyisen Into Konrad Inhan (1865–1930) elämäntyötä valokuvaajana, kirjailijana, toimittajana ja kääntäjänä.

– Wanhan tehtaan vuosikävijämäärä oli pitkään 20 000, mutta nyt se on nousemassa 25 000:een, ja tavoite on 40 000, Postinen visioi.

Nauhamyymälässä työskentelevä Pirjo Pesonen kuvaa Killinkoskea idylliseksi kyläksi, jonka ainutlaatuisuutta olisi osattava hyödyntää.

– Kylällä saisi olla vähän vilkkaampaa, jotain olisi sen eteen tehtävä. Wanhalla tehtaalla on tosi hyvä henki ja tunnelma.

Kyläyhdistyksen sihteeri Pentti Luodes on kotoisin Liedenpohjasta, mutta kertoo saaneensa Killinkoskesta toisen kotikylän.

– Kesää tietysti odotellaan, sillä silloin toimintaa on paljon ja monenlaista. Arvostan kovasti sitä, mitä kylällä on saatu porukalla aikaan, hän kiittelee.